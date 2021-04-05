今年微软 Build 2021 大会将举办 “What's Next for Gaming”活动

IT之家 4 月 5 日消息 微软开发者大会 Build 2021 将于 5 月 25 日 - 27 日在线举行，据外媒 ZDNet 报道，今年的微软 Build 年会还将举办一场“What's Next for Gaming”活动。

ZDNet 的报道证实，微软的 Build 年会将于 5 月 25 日至 27 日举行，“What's Next for Gaming”游戏活动“预计将在未来几周内”展开。

这个“What's Next for Gaming”是作为一系列小型“What's Next”会议的一部分，这些会议将围绕主会议活动进行。

外媒称，这次活动不太可能会有任何游戏发布，但也不是完全不可能。更有可能的是，我们可能会听到更多关于游戏行业内的发展，比如引擎技术，比如 Xbox 收购 Bethesda Zenimax 交易中新收购的 id Tech 引擎。甚至是更多关于 Xbox Game Pass 和目前正在测试的 xCloud 服务的细节。

IT之家了解到，虽然 Build 大会计划在 5 月 25 日到 27 日举行，但目前还不清楚这个“What's Next for Gaming”活动的确切举行时间。