不再 Pixel 独享：Android 12 为第三方启动器添加全局搜索 API

IT之家 4 月 5 日消息 谷歌上个月发布了第二个 Android 12 开发者预览版，让我们预览了几个即将到来的功能。其中有一个新的 Pixel 启动器（Launcher）的搜索小工具，可以让用户在设备上搜索应用、联系人、设置等。现在看来，这个功能不会仅限于 Pixel Launcher。

流行的第三方主屏幕替换应用 Niagara Launcher 的开发者在 Android 12 预览版文档中找到了新的证据，表明谷歌正在 Android 12 中添加一个新的设备搜索 API，这将让第三方启动器提供类似的全局搜索功能，该功能将让第三方启动器 “访问系统维护的集中式 AppSearch 索引”。

其进一步强调，AppSearch 索引是一个管理结构化数据的搜索库，其特点是：

一个完全离线的设备解决方案

一套 API，供应用程序通过全文搜索为文档编制索引和检索。

为应用程序提供 API，使系统能够在系统 UI 上显示其内容。

同样，应用程序的 API 也允许系统与其他指定的应用程序共享其内容。

这一功能基本上成为了一些全局搜索应用的原生替代方案，让用户可以选择在设备上瞬间搜索几乎任何东西。IT之家了解到，虽然目前还没有关于这一整合的进一步信息，但在即将到来的 Android 12 开发者预览版中预计会有更多信息。

值得一提的是，一加已经在其原生启动器应用上提供了类似的通用搜索功能，然而其仅限于特定市场。