谷歌 Android 12 开发者预览版 2 发布：支持圆角 UI ，更好的画中画模式

IT之家3月18日消息 外媒 9to5 Google 报道，今天谷歌面向 Pixel 手机优先推送了 Android 12 开发者预览版 2 (DP2)。继本月初发布的 DP1.1 补丁之后，DP2 为开发者提供了许多新功能，供他们在应用中使用。

与第一个版本一样，DP2 仍在 “优先窗口”内，供开发者对即将到来的 Android 12 API 进行测试并提交反馈。

新特性内容如下：（稍后补充详细内容）

Pixel 上的黑暗主题变得更加轻盈

单手模式已上线，似乎可完全使用。

WiFi 共享现在一直处于轻模式。

小工具列表重新设计，锁屏 PIN 码和模式输入调整。

画中画改版带来新的手势、存放。

媒体播放器用户界面现使用系统重音色。

新设备 Pixel Launcher 搜索栏正在开发中，可能还有其他。

“游戏仪表盘”将增加快速访问录制、YouTube 流媒体等功能。

在 “信任和安全”的话题上，安卓应用可以在让用户对锁屏通知采取行动之前要求设备解锁。例如，聊天应用可以在删除信息之前要求认证。同时，开发者可以阻止覆盖出现在他们的敏感应用和工作流程（即交易）中，你可以在活动应用的顶部显示内容。

在用户体验方面，应用程序可以请求有关设备圆角 UI 的细节。半径、中心点和其他数据让开发者可以调整附近的 UI 元素，并阻止它们被截断。

当退出正在播放视频的媒体应用时，Android 12 DP2 将立即切换到画中画模式，而不是先等待上滑回到主页的动画完成。谷歌表示，“这使得过渡更加流畅，并提高了感知性能”。画中画窗口现在也可以通过拖动到左 / 右屏幕边缘来暂时隐藏 / 搁置起来”。单次点击只会显示控件，而不是全部展开，而双击则会在当前和最大 PIP 大小之间切换，而不是进入全屏。窗口还可以通过捏住缩放来调整大小。

IT之家获悉，Android 12 引入了 CompanionDeviceService API，旨在改善管理智能手表和健身追踪器等设备的应用。当一个可穿戴设备与你的手机亲密接触时，伴侣应用将被唤醒。

只要设备在附近，系统就会保持服务的绑定，当设备进入和离开范围或关闭时，系统会通知服务，让应用根据需要清理状态。

Android 12 DP2 中的其他变化还包括更精确的带宽预估 API，以及更容易将图形效果（模糊、颜色滤镜等）应用到视图中。

Pixel 手机上有一个 Android Beta 反馈应用，用户可以从应用抽屉或通过快速设置访问，在谷歌问题跟踪器中提交错误 Bug。

在发布会上，谷歌 Android 12 开发者预览版系统可用于 Pixel 3（XL）、Pixel 3a（XL）、Pixel 4（XL）、Pixel 4a、Pixel 4a 5G 和 Pixel 5，以及 Android 模拟器中。

谷歌官方表示，Android 12 DP2(SPP2.210219.008)仍然 “仅供开发者使用，不适合日常或消费者使用”。