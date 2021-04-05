2020 年，三大运营商建设 5G 网络花了多少钱

2020 年国家最高领导层明确了新基建战略，信息化有幸成为工作重点。以中国联通为代表的三大运营商紧跟监管指引，加大了 5G 网络建设力度。那么 2020 年运营商的 5G 网络建设总共花费了多少钱呢？未来 5G 网络建设的投资计划又有什么趋势呢？

一、中国联通 2020 年 5G 资本开支 340 亿元

在 3 月初公布的年度财报中，中国联通表示 2020 年其 5G 开支约 340 亿元。中国联通表示，通过与中国电信共建共享 5G 网络，总体 5G 基站规模累计达到 38 万，历史上首次实现覆盖规模与主导运营商基本相当。

对于大家特别关心的共建共享为中国联通和中国电信节约了多少开支问题，现在终于有了明确数据。中国联通表示，共建共享已累计为双方公司节省网络建设成本超过 760 亿元，网络运营成本大幅降低，并大大缩短了网络建设周期。

中国联通预期 2021 年资本开支为 700 亿，其中 5G 开支约 350 亿，计划新增 5G 基站 32 万站，最终在 2021 年年底实现可用 5G 基站 70 万站的建设目标。这里提醒大家注意，中国联通 2021 年的建设目标低于 2020 年的建设开通数量。

对于未来 5G 网络建设投资计划，中国联通高层表示，5G 的资本开支高峰主要集中在 2020 至 2022 年，这三年中国联通每年的开支计划都在 700 亿左右，其中 5G 的投资占到 350 亿左右，持续 3 年后，5G 的投资就将开始进入下降阶段。

二、中国电信 2020 年 5G 资本开支 392 亿元

中国电信公开的 2020 年财报数据显示，2020 全年资本支出为人民币 848 亿元，其中 392 亿元用于 5G 网络建设。通过与中国联通的共建共享，截至 2020 年年底中国电信的 5G 基站总量已经达到 38 万座。

中国电信公布 2021 年资本支出计划为 870 亿元，其中 45.6% 用于 5G，粗略估算约 397 亿元，计划新建 5G 基站 32 万座（共建共享），其中由中国电信自建大约 18 万座 5G 基站，也就是说中国联通用大概 350 亿元建设 14 万座。

中国电信与中国联通 2020 年在 5G 网络建设上的资本开支合计为 732 亿元。根据两者 2021 年 5G 资本开支计划，中国电信与中国联通将合计开支 747 亿元，但是用于新建 5G 基站却只有 32 万座。提示大家注意，两家的计划投资大了，建站数量却少了。

如果按照中国联通高层对于 5G 网络建设周期判断，那么未来 3 年内（包括 2021 年在内）中国电信在 5G 网络建设方面的投资大约为 1190 亿元左右，最终 3 年内共建共享建成的 5G 基站总量大概约为 120 万座。

三、中国移动 2020 年 5G 资本开支约为 1000 亿元

截至 3 月 24 日，中国移动尚未公布其 2020 年年度经营报告。对于中国移动 2020 年的 5G 网络建设资本开支具体数额，我们尚不确定。不过，按照中国移动 “网络是通信企业生命线”的价值理念，其投资规模大概率高于友商之和。

这里有必要提示大家注意一个非常有趣的现象。中国移动投资大约 1000 亿元，建成 5G 基站数量为 39 万座；中国联通与中国电信共建共享话费 732 亿元，建成 5G 基站数量为 38 万座。中国联通与中国电信共建共享节约了哪些开支？

目前我们尚未从公开渠道查询到 2021 年中国移动的 5G 网络建设资本开支计划。不过按照工业和信息化部公布的 2021 年计划新建 5G 基站 60 万个的目标进行推算，中国移动至少将建设 28 万座 5G 基站，大概率超过友商合建总数。

如果按照 2020 年的资本开支规模进行推算，那么接下来的 3 年内，中国移动的 5G 网络建设资本开支总额将高达 3000 亿元，建成的 5G 基站总量大约为 120 万座。另外考虑到中国移动与中国广电的 5G 建网协议，建成规模可能更大。

四、240 万座 5G 基站够用吗

按照中国联通和中国电信公布的未来 5G 网络建设计划，以及推算的中国移动的 5G 网络建设计划，截至 2023 年底，我国的 5G 基站总量将高达 240 万座。虽然这个规模将毫无疑问地成为全球第一，但是够用吗？

从公开渠道获取的信息显示，我国基站总数达 931 万个，其中 4G 基站总数达到 575 万个，从 2013 年 12 月初 4G 正式发牌商用至今历时已经 7 年。考虑到 5G 从 2019 年 6 月初发牌商用至 2023 年年底历史 3 年半，240 万座基站不算多。

虽然 5G 的主要应用在政企市场，虽然运营商已经确立了 4G+5G 长期共存的网络建设策略，但是从广大用户的角度看，更高性能的 5G 网络自然需要更多的 5G 基站来支撑，否则，大视频 + 大流量 + 低时延的特性怎么发挥呢？

目前网络上有关 5G 网络是否存在超前建设争论特别激烈，有人从科学技术角度进行分析，有人从投资回报角度进行研究，更有人从企业自身能否持续发展的角度进行辩解。只要是大家的立场不同，观点自然也就有很大分歧。如果仅从 5G 可以赋能千行百业的角度看，就算 5G 网络存在超前建设的趋势，那么也应该得到支持！