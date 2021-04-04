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约 4294 元，三星海外正式发布 Galaxy S20 FE 5G：处理器换为骁龙 865

2021/4/4 21:13:33 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家4月4日消息 外媒 mspoweruser 报道，去年，三星在印度推出了 Galaxy S20 FE LTE 版本，并获得了巨大的成功。近期，三星推出搭载骁龙 865 处理器的 Galaxy S20 FE 5G 手机。三星 S20 FE 5G 的主要亮点在于其价格。Galaxy S20 FE 5G 在 Samsung.com、Amazon、三星专属商店和主要零售店以 47999 印度卢比（约合人民币 4294 元）的特别介绍价格出售。

下面是三星 S20 FE 5G 的亮点特性 :

  • 6.5 英寸 sAMOLED Infinity-O 显示屏，刷新率 120Hz，触控采样率 240Hz。

  • 有云海军、云薄荷和云薰衣草三种颜色可选，Galaxy S20 FE 5G 采用高级纹理雾化效果，可最大限度地减少指纹和污点。

  • 后置摄像头为 12(UW)+12(W)+8(Tele)，自拍摄像头为 3200 万像素，F2.2，4K 视频，60fps。

  • 该机拥有无线电源共享和无线快充 2.0 功能，支持 25W 超级快充。

  • Galaxy S20 FE 5G 拥有 8GB 内存和 128GB 存储空间，最高支持 1TB microSD 卡。

  • 该机通过了 IP68 认证，可以防尘防水。

IT之家了解到，三星 Galaxy S20 FE 于去年 9 月发布，采用 6.5 英寸 Dynamic AMOLED Infinity-O 显示屏，分辨率 1080p+，支持 HDR10 + 、120Hz 刷新率。三星 Galaxy S20 FE 背面的三摄像头采用了 S20 上的 1200 万像素主摄像头，拥有 1/1.76 " 的大尺寸传感器和 1.8 微米的像素，其它两颗摄像头为为 800 万像素长焦摄像头和 1200 万像素的超广角摄像头。

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关键词：三星Galaxy S20 FE5G

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