环旭电子：3 月下旬控股子公司部分服务器感染 REvil 勒索病毒，已全部恢复正常运营

IT之家4月4日消息 环旭电子今天发布公告称，控股子公司网络安全事件未影响环旭电子的服务器，公司生产运营正常。IT之家获悉，环旭电子为日月光集团旗下环隆电气控股子公司，日月光集团为全球规模最大之芯片封测公司。

环旭电子公告表示，2021 年 3 月下旬，公司控股子公司 AFG 集团在IT团队的例行检查中发现部分服务器感染 REvil 勒索软件，其采取防御措施避免进一步传播扩散，造成网络停机。经过IT人员和外部安全顾问的努力，目前 AFG 集团的信息系统已恢复正常，受影响的生产据点已全部恢复正常运营。

截至目前为止，没有证据表明本次网络攻击造成任何数据被泄露或披露，AFG 集团正与相关客户保持密切合作。就目前已知的情况，本次网络安全事件对 AFG 集团的经营未造成重大不利影响。鉴于环旭电子和 AFG 集团的信息系统建设和运行在不同网络，AFG 集团的网络安全事件未影响环旭电子的服务器，公司生产运营正常。

在 2020 年 4 月，勒索软件 REvil（以前是 Sodinokibi）成为第四种最常见的勒索软件。其创建者宣布打算放弃比特币，转而使用门罗币，以使其难以追踪交易。截至 2020 年 10 月，REvil 黑客的年收入超过 1 亿美元。

近期，黑客组织 REvil 加密了宏碁公司的文件，并要求以 Monero 加密货币支付 5000 万美元。