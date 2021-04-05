网络交易平台李宁球鞋原价 1500 元炒到 48000 元，律师表示炒鞋可能涉嫌多项违法

IT之家 4 月 5 日消息 据央视中国之声报道，近来，国潮风盛行，国内多家知名运动品牌也顺势推出国潮系列，迎合年轻人的口味。目前在网络交易平台上，标价 48889 元（参考价 1499 元）、29999 元（参考价 1699 元）的国产品牌鞋，一鞋难求，多款球鞋在短时间内价格暴涨。

不少消费者也表示，最近，国产鞋的价格有不小的波动，热门款很难原价买到。有消费者称网上很多比较好看的款式，不是断货了就是涨价了，有的款式甚至上万了。

中国证券报报道，在得物 App 上搜索发现，以李宁韦德之道 4 全明星银白款为例，页面显示仅有 42 码，付款后 7 天内到货，售价竟高达 48889 元。而该鞋参考发售价仅 1499 元，涨幅达 31 倍！但页面上却并无最近购买记录，似乎是 “有价无市”。又如李宁韦德之道 7 wow7 The Moment 超越限量款，41.5 码最高售价为 29999 元，相比发售价 1699 元涨了近 17 倍。同时，最近购买数据达 270 条，12 小时前刚成交一笔。

在安踏品牌中，以哆啦 A 梦联名休闲板鞋白黑款为例，42.5 码售价为 4599 元，发售参考价仅为 499 元，涨了 8 倍多，最近购买记录有近 9000 条。

IT之家获悉，对于此次交易平台上出现天价球鞋的情况，得物 App 相关负责人回应称，球鞋品牌方每年会根据不同的时间节点，推出少数全球限量商品，市场价格会有不同。但这次异常波动已经引起平台重视，也进行了及时处理。

律师岳屾山表示，炒鞋就像击鼓传花，其实风险非常大。炒鞋商相互串通操纵市场价格，涉嫌违反《价格法》等法律。鞋是用来穿的，不是用来炒的。提示大家理性看待，不要跟风。监管部门也该加强监控，该介入时要介入。

4 月 5 日，新华社发表评论称，近日，在微博、朋友圈和以虎扑为代表的一些网络论坛上，出现了国产品牌球鞋涨价和缺货的消息。李宁、安踏等国产品牌的有些 “限量款”球鞋价格飙涨，其中某品牌一款球鞋的价格涨幅达 31 倍。如果因为 “炒鞋”导致球鞋爱好者买不到想要的球鞋，进而让国产品牌失去消费者的信任，无异于竭泽而渔，自断国产品牌升级之路。少数互联网平台在 “炒鞋”问题上借机推波助澜。监管部门也应积极作为加强监管和引导，维护市场秩序，为 “国货”发展创造良好环境。