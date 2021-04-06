成立纯电动汽车 R 品牌，上汽集团想用智能化弯道超车

此前的智能汽车领域主要是造车新势力在“战斗”，而传统车企很少参与其中。随着智能汽车领域的竞争进入白热化阶段，今年众多的传统车企终于也吹起了进攻智能汽车的号角。

传统车企的智能化转型无一不是为了在这场新时代汽车变革中，尽可能的占据市场份额，而国内有一位传统车企巨头也正在随着时代大潮缓慢转身，它就是上汽集团。上汽集团为了向智能汽车领域发起全面进攻，成立了高端智能纯电动汽车 R 品牌。

R-TECH 技术竟是“中央空调”？

在上汽集团 R 品牌举办的“R 品牌共创者生态大会”中，旗下的纯电轿跑 SUV ES33 迎来了全球首发，这款新车将于 2022 年下半年正式上市。值得一提的是，ES33 将会是首款搭载 R 品牌全新技术品牌“R-TECH 高能智慧体”的车型。

在小雷看来，“R-TECH 高能智慧体”就像是一个“中央空调”，因为这项技术的覆盖范围极广，是一套全栈式的智能汽车解决方案。

R-TECH 技术包含了智能驾驶、智能座舱、三电科技等领域的前沿技术，可以实现硬件可插可换可升级，软件可买可卖可定义，电池可充可换可升级。这种技术兼容性好，可塑性强，正是如今传统车企转型智能化所需要的。

在众多汽车科技中，大家觉得哪方面的技术才是未来智能汽车最具优势的技术呢？小雷觉得如今能够在智能汽车的比拼中决定胜负的技术是智能驾驶。

R 品牌基于 R-TECH 高能智慧体打造了全栈自研的高阶智驾方案 PP-CEM™，构建了全天候、超视距、多维度的“六重融合式感知体系”，其中包括激光雷达、4D 成像雷达、视觉感知摄像头、超声波雷达、高精地图、5G-V2X，从而实现了 R PILOT 3.0 级别的自动驾驶。

在算法方面，对比特斯拉以视觉感知为重的世界观，R 汽车这套方案更容易区分出障碍物颜色和天空的颜色，不会在隧道中出现“灵异”车辆，并且能在国内错综复杂的道路上游刃有余，同时还不会被雨雪天气、浓雾等极端天气场景所干扰。

另外，R 品牌的“六重融合式感知体系”配备了行业顶尖的硬件设备。例如它采用的 Luminar 激光雷达解决方案，能生成最精细的三维立体点云信息，探测距离最远能够达到 500 米，分辨率为 300PPD，对比于常规的激光雷达，它就像鹰眼一般，能看得更远、更清晰，对障碍物的识别也会更加精准。

如果数据不能直观地表达出 R 品牌智能驾驶系统的厉害之处，那么小雷模拟一个场景：当你在使用智能驾驶时，前面有一辆货车，它的货箱刚好与天空的颜色相近，在这种情况下，特斯拉的视觉算法就有可能会识别不出来，而 R 品牌的智驾方案能立马识别出来，这就是 R 品牌智能驾驶的长处。

R + 智己双品牌策略

尽管上汽集团在此前已经获得了“一种无人驾驶车辆局部路径规划方法及装置”和“一种库位确定方法、装置及电子设备”等自动驾驶相关专利，但是依然不能算是专注该领域的行家。

因此，最近上汽集团参与联合领投了自动驾驶创业公司 Momenta C 轮融资，并与后者进一步深化了战略合作，共同打造自动驾驶“中国方案”。值得一提的是，上汽集团旗下品牌智己汽车将成为搭载 Momenta 技术方案的首款高端智能电动汽车。

大家不要以为智己汽车是含着金钥匙出生的公子哥就不用“干活”了，其实恰巧相反，它没有坐享其成的过着衣来伸手饭来张口的生活，而是在不断地学习怎么成为一个优秀的高端智能纯电动品牌。

小雷就拿自动驾驶技术来说吧，尽管智己汽车以后会有 Momenta 技术方案使用，但它没有安于现状，而是选择设立智能出行研究院，并聚焦智电技术、智能驾驶和智能出行三大领域。

除了在自动驾驶领域之外，上汽集团在电池领域也有少许成绩。据 R 品牌官方透露，未来 ES33 车型的续航能力会在 700 公里以上，通过标准电池方案能够升级到 1000 公里以上。

ES33 所配备的电池包能够实现 L0 级别热失控管理，通过云端实时监控主动预警，将电芯所导致的热失控降到无限接近于零的范围内，从而实现永不自燃的效果。

小雷猜测 R 品牌的“弟弟”智己汽车估计也是搭载该电池技术，不过目前只是 R 品牌透露消息，上汽集团与宁德时代并没有对外发布，估计未来它们所搭载的电池技术会有不少变动。

总结

尽管上汽集团拥有了 R-TECH 高能智慧体技术，但这只是让它在众多传统车企中占据优势，而造车新势力们早已在汽车科技领域有了不少成就，所以小雷觉得上汽集团想要超车的话，不能仅凭汽车科技进行弯道超车，更要以传统车企长年积累的造车底蕴在直线上努力，毕竟造车才是传统车企真正的强项。