东风汽车：岚图 FREE 将于月底预售，今年三季度开启批量交付

IT之家3月27日消息 去年 12 月份，东风汽车旗下的新能源车品牌岚图（VOYAH）发布了一款 SUV 新车 FREE。该车型有纯电动以及增程混合动力两款，百公里加速仅为 4.6 秒。

今日，东风汽车官方公众号宣布，岚图 FREE 汽车将于 3 月 31 日开启全球预售，2021 年第三季度将开启批量交付。

IT之家了解到，动力方面，岚图 FREE 纯电动版续航里程 500 公里，最高车速 200km/h，百公里加速 4.8 秒。增程版搭载 C15TDR 系列 1.5T 四缸发动机和一个额定功率为 60kW 的发电机，最大发电功率为 80kW，加上前后双交流异步电机，电机综合最大输出功率 500kW，峰值扭矩 1000 牛米，0-100km/h 加速成绩为 4.6 秒。

增程版综合最大续航里程为 860 公里，搭载 33kWh 的三元锂电池组，纯电模式续航里程 110 公里，油箱容积为 53 升。

安全方面，岚图 FREE 有着 3 个毫米波雷达，9 个摄像头以及 12 个超声波雷达，配备 ACC 全速域自适应巡航、LKA 车道保持、AEB 自动制动功能，同时还有着驾驶员疲劳监测系统。

其余方面，车内驾驶舱搭载一体式可升降三联屏，智能系统有着语音识别、手势识别人脸以及声纹识别功能。内饰具备氛围灯以及香氛功能，配备有丹拿音响系统。还采用了双叉臂 + 多连杆的悬挂配置，配备自动升降空气悬挂。

岚图 FREE 销售价格不高于 40 万元，正式售价将在 3 月 31 日发布。