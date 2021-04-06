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得物回应个别鞋款价格暴涨数十倍：倡导理性消费，相关产品已下架

2021/4/6 9:43:00 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 4 月 6 日消息 今日上午，得物 App 就“近期个别鞋款价格波动”一事发布情况说明，称得物 App 一向倡导理性消费。

IT之家了解到，得物表示，平台将会增加对卖家异常标价的监测，对卖家标价波动过大的商品，会第一时间做相关处理。一旦发现恶意操纵价格的卖家，将进行包括下架商品、封号等在内的严肃处理

据中国之声此前报道，目前在网络交易平台上，标价 48889 元（参考价 1499 元）、29999 元（参考价 1699 元）的国产品牌鞋，一鞋难求，多款球鞋在短时间内价格暴涨。

以下为得物情况说明正文：

1、在得物 App 平台上交易的商品大部分是常规款商品。与日常消费品类似，得物上大部分商品在新品发售后，因折扣等原因，价格低于发售价。除了常规商品，球鞋品牌方每年还会根据不同的时间节点，推出少数全球限量商品。此类商品在得物 App 所有商品中占比极低，且价格受到买卖双方意向的影响，平台不参与定价。

2、经核查，此次网传图中涉及的三款球鞋，即李宁韦德之道 4 全明星银白款、李宁韦德之道 7wow 7 The Moment 超越限量款粉色款和安踏哆啦 A 梦联名休闲板鞋白黑款，这三款球鞋的价格均为平台卖家个人所设定，且在卖家设定的价格下并无买家成交或极少有买家成交。目前，针对这三款中卖家所标价格波动过大的球鞋，已进行下架处理。

3、除上述三款球鞋，得物同时对全平台商品进行核查，另发现 20 款球鞋存在卖家所标价格波动较大的问题，对这些球鞋都做了下架处理，并对 3 名涉嫌恶意影响商品标价波动的卖家采取封禁措施。

4、得物 App 一向倡导理性消费。平台将会增加对卖家异常标价的监测，对卖家标价波动过大的商品，会第一时间做相关处理。一旦发现恶意操纵价格的卖家，将进行包括下架商品、封号等在内的严肃处理。

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关键词：得物

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