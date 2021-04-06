灭绝恐龙的小行星撞击或许造就今天的亚马逊雨林

北京时间 4 月 6 日消息，一项新研究指出，地球上热带雨林的形成可能源自于导致恐龙灭绝的那场小行星撞击。利用采集自哥伦比亚的花粉和树叶化石，研究人员探讨了小行星撞击如何改变了南美洲的热带森林。

6600 万年前的小行星撞击不仅导致了恐龙和其他生命形式的灭绝，还导致了生态系统的更替

6600 万年前，一块 12 公里宽的太空岩石撞击了地球，导致构成这些森林的植被类型发生了巨大变化。研究小组在著名的《科学》（Science）杂志上报道了他们的发现。研究作者之一莫妮卡・卡瓦略博士来自巴拿马的史密森尼热带研究所，她说：“我们的团队检查了撞击前后的 5 万多枚花粉化石和 6000 多枚叶子化石。”

研究人员发现，在这颗巨大的小行星撞击如今的墨西哥尤卡坦半岛之前，裸子植物（如松柏类）和蕨类植物十分常见。但在毁灭性的小行星撞击之后，植物多样性下降了大约 45%，物种灭绝非常普遍，尤其是种子植物。

与白垩纪晚期的热带森林不同，今天的热带雨林非常茂密，树冠也很厚

在接下来的 600 万年中，森林逐渐恢复，被子植物（又称有花植物），开始占据优势地位。热带森林的结构也因这一转变而改变。在恐龙还存活的白垩纪晚期，构成森林的树木间隔较大，其树冠部分并没有重叠，在森林地面上留下了开阔的阳光照射区。但小行星撞击之后的几百万年里，森林形成了厚厚的树冠，使得到达地面的光线锐减，在高大的树木之间，点缀着五颜六色的兰花和其他有花植物。

那么，这场撞击如何使恐龙时代稀疏的、以针叶树为主的热带森林转变为今天的热带雨林？根据对花粉和叶子化石的分析，研究人员提出了三种不同的解释。第一种解释是，许多恐龙通常以生长在森林底层的植物为食，并习惯于踩踏这些植物，从而使森林不至于太过茂密。

第二种解释是，火山灰的沉降使整个热带地区的土壤肥沃，有利于开花植物的快速生长。最后一种解释是，针叶树物种的率先灭绝为开花植物的繁盛创造了机会。

研究团队表示，这些观点并不是相互排斥的，而是可能共同作用，导致了我们今天所见到的结果。卡瓦略博士说：“从这里得到的启示是，在快速的干扰之下…… 热带生态系统不仅会恢复，还可能被替换，而这个过程需要很长时间。”