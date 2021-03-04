毁神星将于明日飞掠地球，天文学家曾多次担忧其撞击地球

IT之家 3 月 4 日消息 据 SPACE 昨日报道，一颗名为 Apophis（毁神星）的近地小行星即将于明日（3 月 5 日）飞掠地球，这颗小行星曾多次引发天文学家担忧，因为其有一定几率撞击地球。

地球上最近一次遭到外太空陨石 “攻击”的时候是在 8 年前，当时一块六层楼大小的太空岩石直击地球，在俄罗斯车里雅宾斯克上空爆炸，造成 1200 人受伤。而在近期，美国航空航天局（NASA）表示，毁神星将于本周五再次飞掠地球，届时其距离地球的距离约为 1000 万英里（约 16093440 千米）。天文学家们正在利用此次机会，演练全球的天文观察点对太空陨石的反应速度和观测能力，以此为在未来面对可能的太空危险做好准备。

如果轨道模型显示小行星和地球将在同一时间到达同一地点，陨石撞击地球的惨剧可能就会发生，尤其是当陨石很大的时候更让人担忧。毕竟，陨石撞击结束了恐龙在地球上的统治。但是阻止这种事情并不是没有希望的 : 如果人类在撞击之前就识别出一颗危险的小行星或陨石，理论上全人类可以做一些事情来阻止它。

能否成功阻止小行星撞击将取决于及时的发现威胁，这需要全球天文学家共同进行大量观测。不过，尽管天文学家迄今已经确认了 25000 多颗近地小行星，但其中大多数都太小，不足以引起太多担忧。因此尽管有大量的小行星在地球轨道附近摇摇晃晃，但大多数小行星都不足以引发人类的焦虑。

而毁神星不同，它的运行轨道离地球太近了。当天文学家在 2004 年发现它时，它立刻引发了关注。首先，它相对较大，其宽度超过 1000 英尺 (300 米) ，大约相当于埃菲尔铁塔的高度。其次，它的运行轨道很有可能和地球重合。根据早期观测建立的模型显示，阿波菲斯在 2029 年 4 月 13 日与地球相撞的几率接近 3% 。这颗小行星的撞击将会将释放 6400 万亿千焦能量，相当于 15.3 亿吨 TNT 炸药爆炸释出的能量。

之后，天文学家依靠更精确的观察排除了毁神星 2029 年撞击地球的可能性，得出了 2036 年它有几率撞击地球的结论，不过这一结论随后也被排除了。但是早期对这颗小行星的担忧促使人们给它取了 “Apophis”这个名字，用美国航空航天局的话说，它指的是一条埃及的恶魔蛇，代表着邪恶和混乱。现在，天文学家们确信，毁神星至少在几十年内不会对地球构成威胁。但是这颗太空陨石明天仍将和地球擦肩而过，这为天文学家们近距离观察一颗较大的小行星提供了宝贵的机会。

IT之家了解到，去年 10 月的一项报告指出，毁神星的运行速度突然加快了，其轨道也发生了变化。按照毁神星目前的轨道以及其运行速度，有可能在 2068 年 4 月 12 日撞击地球。一旦它撞向地球，将造成约 8.8 亿吨 TNT 炸药爆炸释出的能量。

不过毁神星撞击地球的几率依然很低，根据 NASA 的说法，未来 48 年内毁神星撞击地球的概率为十五万分之一。而夏威夷大学的研究显示，撞击的概率则更小，为五十三万分之一。天文学家并不是算命大师，他们不可能依靠现在的状况就预测这颗小行星长远的未来，因此撞击地球并不是一件非常确定的事情。