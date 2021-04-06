雷军今晚抖音直播，全款预售小米 MIX FOLD 折叠屏手机，9999 元起

IT之家 4 月 6 日消息 4 月 6 日，小米公司将在北京科技园举办米粉节盛会，同时雷军将在抖音上开启个人的第三场直播活动。今晚也将聊聊小米汽车的一些问题，包括名字、车型、价格、发布时间 ....

3月底，小米公司举行了小米春季发布会，发布了小米 MIX FOLD 折叠屏手机、澎湃 C1 影像芯片等。同时雷军宣布 10 年投资 100 亿美元，首期投入 100 亿元人民币，小米正式进军智能电动汽车市场。

在今晚的雷军抖音直播间，还将开启小米 MIX FOLD 折叠屏手机全款预售，9999 元起。

MIX FOLD 小米折叠屏手机，4 月 16 日早 10 点全渠道正式开售，12GB+256GB 售价 9999 元，12GB+512GB 售价 10999 元，16GB+512GB 售价 12999 元。

震撼大屏，8.01 英寸，2K+，真 · 全面屏。首款专业影像芯片澎湃 C1，首款手机液态镜头。5G 旗舰，强性能、大电量、充电快。四扬声器立体声，哈曼卡顿调校，还有众多尊享服务。

小米 MIX FOLD 采用内折设计，内屏是一块 8.01 英寸 2K 全面屏，HDR10+，600nit 亮度，支持 Dolby Vision；外屏是一块 6.52 英寸的右上角打孔屏，分辨率为 2520x840，支持 90Hz 刷新率。

IT之家了解到，小米 MIX FOLD 搭载高通骁龙 888 芯片，内置 5020mAh 电池，支持 67W 快充，采用侧边指纹方案，配备超大振幅立体声四扬声器，哈曼卡顿联合调校，尺寸 173×133×7.62mm，重约 317克（陶瓷 332g）。

此外，该机搭载了小米首款专业影像芯片——澎湃C1，专门用于图像处理，拥有自研ISP+自研算法，可实现更精细且更先进的3A处理；并全球首发的液态镜头，8MP 等效 80mm 焦距，支持 30 倍长焦，辅以 108MP 主摄和 13MP 123° 超广角镜头实现三镜四摄。