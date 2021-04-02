小鹏汽车 CEO 何小鹏：小米雷军没投资我时，就建议他造车

IT之家 4 月 2 日消息 近日，雷军正式宣布小米进军电动汽车领，并表示 “小米汽车将是我人生中最后一次重大创业项目！我愿意押上我人生所有积累的战绩和声誉，为小米汽车而战！”。

据 36 氪报道，近日小鹏汽车 CEO 何小鹏接受了媒体的采访，对于手机公司相继下场造车，何小鹏提出了不同看法，“现在慢慢觉得手机和汽车差别还是蛮大的，比如说手机是一个快销品，它对于品牌、交付、品质的看法很多都不一样，手机的中国化和全球化有很大的不同，手机对供应链的风险跟汽车的供应链风险管控也不太一样。这些不一致就会导致你的产品、生产、物流、品牌、市场、销售店的布局都不一样。”

尽管如此，何小鹏对好友兼投资人雷军的建议仍然是造车，“我一开始就建议他（雷军）造车，他没投资我的时候就建议。”据悉，小米造车初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。问到小鹏汽车和小米汽车是否讨论过合作，何小鹏拒绝了评论，“现在说什么，都可能是错的。”

IT之家了解到，何小鹏还透露，P7 之后的车型将全部搭载激光雷达，此外，目前 NGP 功能依赖高精地图 ，主要覆盖高速等路段，接下来会推出城市 NGP，将用视觉众包的方式做自动驾驶地图。