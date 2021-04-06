三星华为小米后，报告称 OPPO、vivo 将推出折叠屏手机：同尺寸屏幕售价在 150-250 美元左右

IT之家4月6日消息 据 Omdia 研究机构报告称，2021 年，三星、华为、OPPO、vivo、小米等品牌的多款折叠屏智能手机产品将进入市场。根据 Omdia 的追踪调研，目前同尺寸手机屏幕的折叠屏售价在 150-250 美元左右。同时，一般柔性屏的价格大约在 80 美元或更低。

IT之家获悉，报告称。2021 年将至少有 6 款折叠屏智能手机产品进入市场。从消费者的角度来看，这些产品除了独特的外观和操作之外，似乎牺牲了很多其他的性能，比如耐用性、重量、厚度等。

▲2021 年折叠屏智能手机

根据图表信息，OPPO 将推出一款 7.1 英寸内折屏手机，采用三星显示屏幕，子屏幕 1.5-2 英寸，采用 BOE 京东方 LTPO 屏幕；vivo 将推出一款 8 英寸内折屏手机，采用三星显示屏幕，子屏幕 6.5 英寸，采用 BOE 京东方屏幕。

另外华为 Mate X2 内外屏幕采用 BOE 京东方屏幕；小米 MIX FOLD 内折屏采用三星显示 / TCL 华星光电，外屏幕采用 TCL 华星光电。

屏幕的价格能否尽快下降，是推动折叠屏手机发展的内在动力之一。根据 Omdia 的追踪调研，目前同尺寸手机屏幕的折叠屏价格在 150-250 美元左右。而一般柔性屏，也就是可以应用 3D 玻璃的 OLED，价格大约在 80 美元或更低。这也是目前折叠屏手机通常价格较贵的原因之一。此外，要实现可折叠设计，就需要更复杂、更坚固的机械设计。但这样一来，就会造成额外的成本。不过随着面板厂的不断投入，售价将有望下降。

根据目前的调查，Omdia 预测，折叠屏智能手机 OLED 显示屏出货量的 CAGR 将达到 50% 左右。2020 年，出货量将达到 400 万片，到 2027 年，将超过 7100 万片。