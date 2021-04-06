雷军：小米 11 Ultra 背部副屏用的是小米手环 5 屏幕

IT之家4月6日消息 在小米春季发布会中，小米正式推出了小米 11 Ultra 机型，雷军称之为 “安卓之光”。

小米 11 Ultra 拥有一个 1.1 英寸的背部副屏，可显示多种信息，但主要用途还是自拍。据悉，这个小窗可以用来息屏显示，支持自定义时间、天气、动图、主题；查看通知，支持消息提醒、健康提醒、音乐控制等；自拍；极限电量，官方宣称 “剩余 10%，极限续航 55 小时”。



IT之家获悉，今晚，雷军在抖音举行了个人直播，期间与韩路谈车之前聊了聊小米 11 Ultra，透露这块背部副屏用的就是小米手环 5 的屏幕。

小米手环 5 采用了 1.1 英寸的 AMOLED 屏幕，相比上一代，显示面积增加约 20%，能够显示更多图文信息。屏幕背光最高亮度达到 450 nit，相比上一代提升 12.5%，即使在强光下也能看清屏幕。同时，亮度还有 5 挡可调，在夜间等不同场景下，也能调节到适合眼睛的亮度。

小米 11 Ultra 搭载了 2K+120Hz+E4 高刷屏、骁龙 888 芯片、杜比视界、哈曼卡顿立体声双扬、X 轴线性马达、5000mAh 硅氧负极电池、有线无线双 67W 闪充、IP68 防水、基于安卓 11 的 MIUI12 等。

小米 11 Ultra 采用目前顶级的四微曲 AMOLED 柔性屏，拥有 2K 分辨率和 120Hz 刷新率，创下 DisplayMate 13 项纪录。这块屏原生十亿色，480Hz 触控采样率，4 档自适应调节，1700nit 峰值亮度，8192 级调光，支持杜比视界和 HDR10+。

这款机型内置 5000mAh 新型电池，全球首发硅氧负极超级快充电池，有线无线快充均为 67W，36 分钟均可充满，体积更小效率更高，还拥有 10W 反向无线充电功能。

此外，该机支持 IP68 级防水防尘，并通过了南德认证，拥有行业首款高透「泄压阀」，可满足在 1.5m 水深下浸泡三十分钟的测试标准。

骁龙 888 不再介绍，该机全球首发全相变散热技术，在固、液、气三态往复循环变化中使核心热量能够快速导出，从而保证性能持续输出。

其他方面，小米 11 Ultra 三颗镜头都是主摄，全焦段，DXOMARK 全面领先，总分第一名，拍照第一名，广角第一名，视频第一名，每颗镜头全支持 8K 拍摄。此外，该机自研极暗光夜景算法。