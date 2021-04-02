“安卓之光”小米 11 Pro/Ultra 今日开售：4999 元起

IT之家 4 月 2 日消息 小米在刚刚过去的春季新品发布会正式推出了小米 11 Pro 与小米 11 Ultra 两款旗舰手机，官方称前者为 “安卓机皇”，后者为 “安卓之光”，均搭载骁龙 888 处理器，今天早上 10 点，两款机型将在全渠道开启首销，小米 11 Pro 售价 4999 元起，小米 11 Ultra 售价 5999 元起。

小米 11 Pro

IT之家了解到，小米 11 Pro 采用 2K+120Hz+E4 四微曲柔性屏，支持 Dolby Vision 与 10 亿色真彩显示，通过 DisplayMate A + 认证，拥有绿、紫、黑三种配色。

配置方面，小米 11 Pro 搭载骁龙 888 处理器，搭配满血 LPDDR5+UFS 3.1，配备立体双扬声器，由哈曼卡顿专业调音。

同时，小米 11 Pro 全球首发全相变散热技术，采用新型相变导热材料，配合 2000m㎡大 VC，形成固液气三态疾速散热系统，支持 WiFi 6 增强版与 IP68 级防尘防水。

续航方面，小米 11 Pro 全球首发超级快充「硅氧负极」电池，支持 67W 有线快充，全球首发 67W 无线快充，内置 5000mAh 电池。

相机方面，小米 11 Pro 搭载三星 GN2 传感器，拥有 1/1.12" 英寸超大底，搭配 1300 万像素超广角镜头与 50 倍潜望长焦镜头，支持 5 倍光学变焦、光学防抖与支持 1920fps 视频拍摄。

价格方面，小米 11 Pro 手机 8GB+128GB 版本售价 4999 元，8GB+256GB 售价 5299 元，12GB+256GB 售价 5699 元。

小米 11 Ultra

小米 11 Ultra 拥有黑白两色，采用精密陶瓷工艺机身，8GB+256GB 版本售价 5999 元，12GB+256GB 售价 6499 元，12GB+512GB 售价 6999 元。

在小米 11 Pro 的基础上，小米 11 Ultra 拥有 50 MP 的三星 GN2 超大底主摄，升级了两颗 IMX586 辅助镜头，支持全焦段 8K，拥有 120 倍的潜望式长焦镜头（48MP、10 倍）以及 128° 超广角镜头（48MP），还配备了 dTOF。

此外，小米 11 Ultra 拥有一个 1.1 英寸的灵眸视窗，可显示多种信息，支持息屏显示。

值得一提的是，出于环保考虑，小米11 Pro和小米11 Ultra的标准版均不附送充电器，同时提供了套装版、超级套装版可选。 套装版包含67W充电器，售价与标准版一致，超级套装版内包含价值499元的80W无线充电器和120W充电器，售价相比标准版增加199元。