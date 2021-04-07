苹果 Apple Music for Artists 图标更新：或暗示 iOS 15 设计将有变

IT之家 4 月 7 日消息 苹果昨天更新了 Apple Music for Artists 应用，进行了一些小的 bug 修复和改进，但也有一个值得注意的变化——新图标。

▲右边为新图标

Apple Music for Artists 应用现在采用了一个更简单、精简的图标，图标上有一个粉红色的音乐标志，而不是之前使用的多色标志。该图标还采用了浮雕的外观，使其从其它苹果图标中脱颖而出。

Apple Music for Artists 是一款让艺术家了解自己的音乐在 Apple Music、iTunes 和 Shazam 上的表现的应用，所以这是一款受众有限的应用，新图标看似无关紧要，但它与苹果去年推出的另一款应用图标变化类似。

10 月份的 App Store Connect 更新了一个新的图标，这个图标与 Apple Music for Artists 图标类似，这意味着苹果现在已经用这个新设计更新了两个应用图标。

▲App Store Connect ，左边是旧图标，右边是新图标。

在 Reddit 上，用户们猜测，图标的变化或许可能是 iOS 15 将推出的更多全面的设计变化的指示。

苹果在 macOS Big Sur 中更新了许多图标，并精简了它们的设计，所以 iOS 15 中也有可能发生类似的变化。

目前我们对 iOS 15 的了解还不多，但随着软件发布日期的临近，或许可以看到一些细节的泄露。IT之家了解到，苹果预计将在 6 月 7 日举行的开发者大会主题演讲活动中首次推出 iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8、tvOS 15 和 macOS 12。