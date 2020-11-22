苹果 iOS 15 支持机型列表曝光，将放弃支持 iPhone 6s/Plus/SE（一代）

IT之家11月22日消息 外媒9to5 Mac报道，一份新的报告显示，苹果正计划在明年发布iOS 15系统时，放弃对iPhone SE（一代）、iPhone 6s和iPhone 6s Plus的支持。此前，苹果在今年的iOS 14中保持了对所有这些设备的兼容性。

该报告来自The Verifier，当涉及到苹果传言时，准确性喜忧参半。此前The Verifier确实准确地报道了iPhone 5s和iPhone 6不会获得iOS 12之后的更新。它还准确地报道，iOS 14将支持所有与iOS 13相同的iPhone机型。

这意味着iOS 15将在以下iPhone机型上运行：

2021款iPhone阵容

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE(第二代)

iPod touch(第七代)

IT之家获悉，iPhone 6s和iPhone 6s Plus最初是在2015年9月推出的，随后在2016年3月推出了iPhone SE（一代）。这些设备非常受欢迎，并且收到了苹果四年多的系统软件更新。

随着iPhone 12 mini和iPhone SE 2的推出，苹果现在销售的两款现代设备与iPhone 6s的外形设计相匹配。iPhone SE 2实际上在设计上与iPhone 6s几乎相同，但内部采用了更现代的A13处理器。iPhone 12 mini在物理尺寸上更小，但因为采用了全面屏设计，所以提供了更大的显示屏，同时还配备A14处理器和改进的摄像头系统。

按照惯例，苹果将在2021年的WWDC上宣布iOS 15重大系统更新。