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苹果 iOS 15 支持机型列表曝光，将放弃支持 iPhone 6s/Plus/SE（一代）

2020/11/22 21:32:46 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月22日消息 外媒9to5 Mac报道，一份新的报告显示，苹果正计划在明年发布iOS 15系统时，放弃对iPhone SE（一代）、iPhone 6s和iPhone 6s Plus的支持。此前，苹果在今年的iOS 14中保持了对所有这些设备的兼容性。

该报告来自The Verifier，当涉及到苹果传言时，准确性喜忧参半。此前The Verifier确实准确地报道了iPhone 5s和iPhone 6不会获得iOS 12之后的更新。它还准确地报道，iOS 14将支持所有与iOS 13相同的iPhone机型。

这意味着iOS 15将在以下iPhone机型上运行：

  • 2021款iPhone阵容

  • iPhone 12 Pro Max

  • iPhone 12 Pro

  • iPhone 12 mini

  • iPhone 12

  • iPhone 11

  • iPhone 11 Pro

  • iPhone 11 Pro Max

  • iPhone XS

  • iPhone XS Max

  • iPhone XR

  • iPhone X

  • iPhone 8

  • iPhone 8 Plus

  • iPhone 7

  • iPhone 7 Plus

  • iPhone SE(第二代)

  • iPod touch(第七代)

IT之家获悉，iPhone 6s和iPhone 6s Plus最初是在2015年9月推出的，随后在2016年3月推出了iPhone SE（一代）。这些设备非常受欢迎，并且收到了苹果四年多的系统软件更新。

随着iPhone 12 mini和iPhone SE 2的推出，苹果现在销售的两款现代设备与iPhone 6s的外形设计相匹配。iPhone SE 2实际上在设计上与iPhone 6s几乎相同，但内部采用了更现代的A13处理器。iPhone 12 mini在物理尺寸上更小，但因为采用了全面屏设计，所以提供了更大的显示屏，同时还配备A14处理器和改进的摄像头系统。

按照惯例，苹果将在2021年的WWDC上宣布iOS 15重大系统更新。

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关键词：iOS 15iPhone 6s苹果

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