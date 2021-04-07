苹果 iPad mini 6 模型曝光：采用全面屏、屏下指纹设计

IT之家 4 月 7 日消息 有更多的证据表明，iPad mini 6 将采用全新的设计，这款平板电脑的模型图片已经曝光，显示该平板采用全面屏和屏下指纹。

此前消息称，苹果最小的平板电脑 iPad mini 将在不久的将来获得尺寸升级。xleaks7（又名 David Kowalski）与意大利语网站 Pigtou 分享了新 iPad mini 6 的图片和视频。根据其消息来源，iPad mini 6 的尺寸将为 20.32 厘米 ×13.46 厘米 ×0.63 厘米，这与当前版本的尺寸基本相同。

不过，iPad mini 6 取消了 Home 键，屏幕被放大到几乎填满整个正面。据称，这将使屏幕对角线长约 9.15 英寸，目前的版本为 7.9 英寸。

随着 Home 键的消失，据称这款平板电脑将搭载一个屏幕内 Touch ID。根据之前泄露的消息，这一功能也可能出现在今年秋季的 iPhone 13 中。

奇怪的是，新的 iPad mini 模型采用了圆润的边缘，iPad Pro 和 Air 系列现在都是平边，iPhone 12 也已向平边发展。

其他泄露的消息指出，iPad mini 6 将配备更大的显示屏，不过有一个消息来源指出，iPad mini 6 的显示屏将适度增加到 8.4 英寸。不过，差不多一年前，值得信赖的分析师郭明錤就预测，屏幕在 8.5 英寸和 9 英寸之间的 iPad mini 版本将在 2021 年上半年推出。

IT之家了解到，新的 iPad mini 最快可能在 4 月份到来，同时还有一款增强版 iPad Pro。苹果上一次更新 iPad mini 是在 2019 年 3 月，升级了更快的 A12 Bionic 处理器和对 Apple Pencil 的支持。