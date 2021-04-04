德国 TÜV 莱茵发起卓越游戏性能联盟，为电竞产品制定标准

IT之家4月4日消息 根据德国莱茵 TÜV 集团官方消息，3 月 30 日 TÜV 莱茵与中国计量研究院、性能基准测试软件服务商 Basemark 一同合作，正式启动卓越游戏性能联盟。官方表示，此次 TÜV 莱茵发起卓越游戏性能联盟，联合游戏厂商、硬件制造商、设备制造商以及标准化组织，结合显示产品技术特点及游戏对于硬件性能的要求，设计研发电竞产品标准，并基于此发展第三方认证体系和联盟标识，旨在建立统一的性能评测标准体系，引导行业良性发展，在增加产品附加值的同时，帮助消费者便捷地做出购买决策。

德国莱茵表示，全球电竞市场潜力巨大，中国市场表现尤为突出，年轻消费者购买力强，对游戏产品需求旺盛。艾瑞咨询的数据显示，2019 年中国电竞整体市场规模突破 1000 亿元人民币，预计在 2021 年突破 1600 亿元人民币。

测试软件 Basemark 首席运营官 Sami Niska 指出，最新游戏中的现代图形渲染技术对硬件的要求很高，光追游戏需要强大的 GPU，电竞还需要高性能显示器。Basemark 的 GPUScore 基准测试将具备所有最新的图形功能，包括 Vulkan 和 DX12 的光线跟踪。

中国计量科学研究院光学与显示研究所主任陈赤博士介绍了统一测试标准、测试设备及计量对于显示产业良性发展的重要性，并表示计量院将与游戏产业企业共同推动游戏性能指标检测设备及方法的标准化。

IT之家了解到，卓越游戏性能联盟将在 2021 年陆续发布笔记本屏幕、显示器、电视、电脑，以及虚拟现实 VR、增强现实 AR 与混合现实等相关产品标准，同时联合产业链上下游，从屏幕端开始明确游戏性能要求，促进游戏产品的性能提升。