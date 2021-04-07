【IT之家评测室】OPPO Find X3 手机评测：体验不输 Pro 的标准版

2021 年，中国智能手机市场的混战比以往时候打得都更早一些。3 月未过半，各大手机品牌便已尽数发布自家的旗舰产品。摆在他们面前的，是新一轮洗牌大战。

一方面，国产手机市场这些年大浪淘沙，如今竞争的战火已然烧向 4000 元以上的高端市场，另一方面，华为手机遭遇致命打击，腾出的一大片市场空间正成为手机厂商们抢食的生死场。不夸张地说，谁能吞下华为 “让”出的这块高端市场蛋糕，谁就能成为中国手机市场新的第一。

无论如何，“高端”必然是今年各大手机厂商厮杀的关键词。

在这个背景下，OPPO 于 3 月 9 日推出了 Find X3 系列旗舰手机，这是 Find 系列十年理想之作，被 OPPO 寄予厚望。

和很多手机品牌不同，早年的 OPPO 在产品上不重堆料或高端，其优势在于庞大而稠密的线下渠道，更是凭此优势在 2016 年一举做到了国内市场冠军。

但是巅峰过后，随着竞争对手觉醒，纷纷加码线下，OPPO 的优势逐渐被填平，过去没有弥补的短板终究还是要跟上。

OPPO 什么时候开始意识到这一点呢？大概就是 2018 年，当搁置很久的 Find 系列被重启的时候。那一年，OPPO 凭借 Find X 在 5000 元的高端市场秀了一把肌肉，3D 结构光和双轨潜望结构虽然有积灰等实用性问题，但在当年确实很惊艳。

随后的一整年，OPPO 并没有急着推出 Find X 的下一代，而是将重心放在了新系列 Reno 身上。Reno 就像 Find 的另一面，虽然都是高端，但 Reno 会更加看重性价比，Find 则相对不设限。

本着这个思路，OPPO 在 2020 年推出了 Find X2 系列。这一代 Find X 虽然设计上没有第一代那么激进，但用料、配置、设计等各方面都是顶级，只是 5499 元的价格有点放飞自我的感觉。最终，Find X2 系列最终市场表现并不火爆。

但是 Find X2 的表现不佳，IT之家更愿将其归结为定价策略的失误，Find 的整体产品定位仍然在正确的轨道上。

所以我们看到，3 月 9 日发布的 Find X3 系列，其整体配置、创新的激进程度等都变得更加 “理性”，尽可能在创新理想和市场需求方面做平衡，并且定价相较上一代也明显更 “克制”，这一切，显然都是在为高端手机市场决战所做的准备。

IT之家在之前已经针对 OPPO Find X3 Pro 作出了体验报告，而对于性能、配置等略微温和一些的 Find X3 ，它的体验如何？又将在 OPPO 高端市场之争中扮演什么样的角色，下面我们就来了解一下。

一、外观颜值：“环形山”摄像头，大众审美下的细节创新

这两年，安卓旗舰手机的外观设计越来越趋同，金属中框 + 前后双曲面几乎成为大家共同的设计语言，这也许确实是缺少了一些创意，但相信手机厂商们这么做，还是市场认可的结果。

OPPO Find X3 也没有逃出这种主流的设计框架，但不同的是，OPPO 在此基础上还是做了很有看点的创新尝试。

没错，小编说的就是 Find X3 的 “环形山”摄像头。和市面上大部分手机 “平地起高楼”般的摄像模组不同，Find X3 的镜头模组是融合在手机后壳这个整体上的，没有任何断点，就像自然形成的一座山丘，然后在被削平的顶部镶嵌几枚镜头。

根据 OPPO 的描述，这种 “环形山”摄像头及玻璃背板整体采用的是一体性热锻成型技术，工艺很复杂，需要 40 小时才能生产出一块玻璃。

因为传统工艺作出 “环形山”的难点在不容易实现平板和凸起弧面的无缝衔接，不小心就会出现断点或凹坑。而 OPPO 的设计师过通过 2000 多个控制点以及复杂的热锻工艺，突破了良率和成本的限制，最终才实现了这种效果。

不过在消费端，“环形山”摄像头在美观性上却遭遇了一些争议。其实IT之家觉得，漂不漂亮，见仁见智，但 OPPO 这种 “戴着镣铐创新”的努力还是值得肯定的，至少，Find X3 因此而更具有辨识度。

IT之家手上的这款 X3 为雾蓝配色，表面经过 OC0 曲面玻璃镀膜工艺以及陶瓷釉感喷涂工艺，最终呈现出了内敛、充实的视觉观感，仿佛这色彩是玻璃天然自带的，而非人工赋予的。

握持的时候，这种工艺带来的触感也很细腻，不像玻璃倒像是陶瓷，同时，OPPO Find X3 机身 8.26 mm 厚度 + 193g 的规格也属轻薄，手感出众。

其他方面，OPPO Find X3 就没有什么特别的亮点了。可以说，这款手机主流外观和工艺创新之间做到了很好的平衡，环形山虽然确实有工艺上的难点，但 Find X3 在外观上的整体打法，还是稳妥的。

二、性能体验：骁龙 870 也是能打的，发热还更低

OPPO Find X3 相比 X3 Pro 一个最重要的不同就是采用骁龙 870 移动平台 , 而不是 X3 Pro 上的骁龙 888，因此，骁龙 870 就是影响 X3 性能体验的关键。

骁龙 870，某种程度上就好像是骁龙 865 Plus 的 Plus 版本，它的核心架构为 1 颗最高主频 3.2GHz 的 Cortex-A77 超级核心 + 3 颗最高主频 2.4GHz 的 Cortex-A77 性能核心 + 4 颗最高主频 1.88GHz 的 Cortex-A55 功效核心。其实相比骁龙 865 Plus，骁龙 870 最主要的变化就是那枚 A77 超级核心的频率从 3.1GHz 提升到了 3.2GHz。

而和骁龙 888 比，骁龙 870 在 CPU 上最关键的差距也在这枚超级核心上，虽然骁龙 870 的 A77 超级核心 3.2GHz 的频率比骁龙 888 Cortex-X1 核心的 2.84GHz 高不少，但是 Cortex-X1 核心的每个时钟性能要比 A77 大很多，峰值性能也比 A77 高出 30%。

当然，在性能核心上，骁龙 870 是 A77 核心，而骁龙 888 则升级成了 A78 核心。

在 GPU 方面，骁龙 870 沿用的仍然是骁龙 865 Plus 上的 Adreno 650，而骁龙 888 采用的是最新的 Adreno 660 GPU，性能比 650 提升了 35% 之多。

IT之家用下面这张表来展示骁龙 870 和骁龙 888 最主要的不同点：

从参数上来看，OPPO Find X3 搭载下龙 870，似乎在性能表现上确实要比 OPPO Find X3 Pro 逊色一筹。但是，骁龙 888 有一个非常重要的缺点，就是发热。IT之家在 OPPO Find X3 Pro 手机的评测中用其来测试《原神》，温度轻松达到了 40℃，事实上，在之前测试骁龙 888 旗舰手机的经历中，这枚处理器的发热能力也给小编留下了深刻的印象，比较影响使用感受。

再看骁龙 870，好歹也相当于去年骁龙 865 Plus 的升级版，性能肯定不会太差，而且发热、功耗控制理论上应该比骁龙 888 更好，所以，要是论实际上手的性能体验的话，OPPO Find X3 应该不会比 X3 Pro 有明显的差距。

这里还要一提的是，OPPO Find X3 相比 X3 Pro，内存从 LPDDR5 变成了 LPDDR4X，可能也会成为性能体验差别的因素之一，但不会是主因。

体验环节，IT之家首先对 OPPO Find X3 进行跑分测试。在 GeekBench 4 的跑分成绩中，OPPO Find X3 单核 4627 分，多核可达 12813 分，其跑分成绩水平大家可以参考下面这张图：

接着，IT之家用两款游戏来测试，OPPO Find X3 在实际游戏场景中的表现，两款游戏分别是《和平精英》与《原神》。

首先是《和平精英》，在游戏测试时IT之家各项画质调节到最高，进行大约 19 分钟的游戏，测得游戏的平均帧率为 39.3fps。不过从统计图中可以看到，游戏大部分时间可以稳定在满帧 40 帧，只是中间由于小编意外被淘汰了一次，影响了平均数，整个游戏体验过程中还是非常丝滑的。

再看 OPPO Find X3 对骁龙 870 的性能调度情况。在测试过程中，IT之家实用软件观察，骁龙 870 主要是三颗 Cortex-A77 性能核心和 4 颗 Cortex-A55 功效核心在发力，其中 A55 核心的频率基本保持在 1.4GHz 的水平，而 A77 性能核心的频率基本在 2.4GHz 的水平，至于 A77 超级核心，大部分情况下保持在 0.8GHz 的频率，偶尔会冲高到 1.0GHz，可见 OPPO Find X3 对骁龙 870 的性能调教还是比较到位的，保证了游戏流畅的同时也确保处理器不会明显发热，同时，也说明骁龙 870 可以轻松应对是《和平精英》这样的游戏。

实测游戏结束时，OPPO Find X3 的机身温度最高只有 32.8℃，游玩时不会感觉到手机烫手。

接着是游戏《原神》，这款游戏对手机性能配置的要求相对更高，在测试时，IT之家使用的是全高画质，进行大约 15 分钟的时间，OPPO Find X3 的平均帧率为 26.6fps。

就体验来说，游戏中当角色在开放世界的环境中自由探索时，基本上可以稳定在 30fps，不会感觉到画面掉帧或卡顿。而当角色开始打怪，画面中特效元素增多时，游戏的帧数会有所下降，掉到 27fps 左右。不过当小编在打怪时，由于注意力完全集中在战斗上，画面帧率的下跌倒并没有特别明显的感知。

总体来说，OPPO Find X3 在运行《原神》时确实不会像面对《和平精英》那样轻松自如。游戏过程中，小编也确实能感受到手机背后在传出明显的热流。测试结束后，测得 OPPO Find X3 机身最高温度达到 28.0℃，会觉得手机在发热，但相比IT之家测试骁龙 888 时的体验，接受度就高很多了。

小结，OPPO Find X3 在骁龙 870 的帮助下成为一款性能和功耗比较均衡的手机，它的性能水准虽然不及骁龙 888，但仍属顶级，同时相比骁龙 888 又有更好的功耗控制，某种程度上来说，OPPO Find X3 其实更适合非极致发烧友的大部分用户群使用。

三、全链路 10bit 色彩体验：确实让影像效果更加真实养眼

OPPO Find X3 的一个重要卖点就是首次在手机上实现了全链路 10bit 色深的体验。所谓 10bit 色深，意思就是红、绿、蓝三原色，每种颜色都可以显示 2 的 10 次方（1024）种色彩深度，总计有超过 10 亿种色彩。相对而言，市面上绝大部分手机都是 8bit 色深，即每种颜色可以显示 2 的 8 次方（256）种色彩深度，8bit 色深总计可显示大约 1670 万种颜色。

可见，10bit 在表现色彩的丰富程度上是 8bit 不可比拟的，比如在展示某些画面时，10bit 会显示出比 8it 更丰富、细腻的色彩细节，画面也会更好看、养眼。

其实目前市面上已经有一部分手机采用了 10bit 色深显示的屏幕，但是 “显示”毕竟只是整个 10bit 体验的最末端，如果没有支持 10bit 的照片、视频等素材，有屏幕也没什么用。而苹果在去年的 iPhone 12 Pro 上加入了对 10bit 杜比视界 HDR 视频拍摄的支持，也支持 10bit 的屏幕，但是在拍照时，如果不是开启 ProRAW，拍出来的仍然是 8bit。

而 OPPO Find X3 是首次实现从拍摄、编码、存储、解码、显示的全链路 10bit 色彩打通。全链路 10bit 覆盖采集、编码、存储、解码、显示整条图像处理过程，在各环节均具备处理 10bit 数据能力，解决底层系统对于 10bit 图像信息不兼容问题。

有了全链路 10bit 的加持，Find X3 就能为用户记录最真实且丰富的色彩内容并且做到准确还原显示。

更重要的是，OPPO Find X3 更是搭载了真正的 10 亿色双主摄，广角主摄和超广角均采用 IMX766 传感器，不仅双主摄，长焦也支持 10bit。

在拍摄照片前，大家可以在相机设置中开启 “10 亿色影像”功能，不过前提是照片的格式需要设置为 HEIF。开启 10 亿色影像后，拍照取景界面会出现 “10 亿色”的提示。

为了更直观地展示 10 亿色影像的优势，IT之家使用自己日常使用的另一款安卓旗舰手机 A 作为对比，在同样的场景下，比较 A 手机和 OPPO Find X3 照片成像和显示效果的差别。

例如在下面这张郁金香照片的对比中，在手机端直观来看，OPPO Find X3 将郁金香花瓣红色由深到浅的细微变化都展现了出来，而 A 手机的郁金香花瓣则基本上看不出变化，几乎就是一片红。

整体上来看，OPPO Find X3 通过全链路 10bit 最终呈现在屏幕上的画面也比手机 A 的效果更加多彩和细腻，两者的差别肉眼可见。

接着，IT之家先将手机 A 拍摄的照片传送到 OPPO Find X3 中，观察两张照片在同样的屏幕下显示的效果。通过对比可以看到，A 手机拍摄的样张在 OPPO Find X3 上仍然看不到红色花瓣那种细腻的色彩层次的变化，而 Find X3 本身的样张则能看出。可见 A 手机由于成像的样张就不是 10bit 的，在色彩还原的细腻程度上的确不如 Find X3。

然后，IT之家再将 OPPO Find X3 的样张发送到 A 手机上。这次对比，可以看到由于 A 手机的屏幕不支持 10bit 的色彩显示，本来在 Find X3 上能看到的花瓣色彩的层次感，到了 A 手机上就看不出来了，红色的部分完全就是一片红。

通过这两次对比，相信大家能够感受到 OPPO Find X3 全链路 10bit 色彩体验的优势，它能够帮助手机的影像系统将现实中的色彩尽可能完整地呈现出来，而非全链路 10bit 的手机，要么在成像素材上，要么在最终显示上会掉链子。从而导致在色彩的真实性和细腻度上有所欠缺。

四、影像功能：5000 万双主摄表现抢眼，长焦用户绕道

说过了全链路 10bit 色彩的体验，接下来我们看看 OPPO Find X3 的具体影像表现是怎样的。

首先，OPPO Find X3 在影像上最重要的看点是搭载 5000 万像素双主摄，他们分别是广角主摄和超广角摄像头，两枚镜头都搭载了索尼 IMX766 传感器。IMX766 是 OPPO 和索尼联合研发的，传感器尺寸达到 1/1.56 英寸，单位像素尺寸为 1μm，四像素合一后达到2μm。

同时，OPPO Find X3 的广角主摄光圈为 F/1.8，支持 OIS 光学防抖和全像素全向对焦技术，而超广角镜头的光圈则为 F/2.2，支持 110.3° 的超大视野。

另外，OPPO Find X3 还配备了一颗 300 万像素的显微镜头和一枚 1300 万像素的 5 倍混合光变长焦镜头。

那么 OPPO Find X3 的这套影像系统究竟表现如何呢？下面我们通过样张来进行考察。

首先是白天光线充足的环境下，IT之家选择了一个有郁金香、有樱花树的场景，并且稍微有些逆光。OPPO Find X3 的 5000 万主摄将这个场景比较完美地表现了出来，郁金香的色彩鲜艳浓郁，而远处淡粉色的樱花并没有偏色，并且樱花树背后的天空也保持了精准的淡蓝色，整个画面无论是曝光、色彩还是动态范围，都非常出色。

下面这一张也是如此，拍摄的时候正值中午，阳光强烈，OPPO Find X3 并没有让样张出现局部过曝的情况，同时在高亮度下色彩仍然明艳养眼。

放大照片后，岸边石坡的细节仍然保留地较好，可见 5000 万像素的解析力也是比较不错的。

而下面这张背光樱花的照片则再次表现出 OPPO Find X3 很好的动态范围表现，天空、樱花的曝光都很精准，阳光穿过樱花花瓣的那种通透感很好地呈现在照片里，樱花并没有因为背光而显得色泽暗淡，相反保留了很好的质感，这张照片整体观感很出色，可见 OPPO Find X3 这枚 5000 万广角镜头成像素质确实不俗。

接下来这张是使用超广角主摄拍摄的，首先可以看到，OPPO Find X3 的超广角镜头在画面畸变控制上表现并不是很好，房屋的线条出现了比较明显的倾斜。不过，毕竟是和广角主摄同样传感器的镜头，超广角样张的整体素质仍然出色。

再看下面这张在阴天环境下拍摄的超广角样张，画面仍然是有明显的畸变，但是照片整体的素质却很出色，布满淡墨色乌云的天空层次感很清晰，镜头的宽容度很好。同时画面的对比度也比较高，色彩艳丽，光影阴沉，将那种黑云压城的感觉体现了出来。而且，镜头的畸变在这里反而烘托出了一种比较壮观的气氛，可见畸变并不是在所有场景下都是缺点。

由于 Find X3 这次主打的是 5000 万像素双主摄，因此在长焦方面表现就有些不足了。IT之家在体验过程中发现，Find X3 的 1300 万像素 5 倍长焦镜头在光线充足的环境下还好，当光线比较弱的时候，拍照效果就会出现下滑，例如下面这张，雨伞边缘的像素已经出现了分散，更谈不上细节。因此，平时摄影中喜欢用长焦的小伙伴，这里就要注意了。

不过，在光线环境较暗的时候，OPPO Find X3 的两枚主摄仍然还是很能打的。例如下面这张照片，下过雨的广场，路灯、霓虹，环境光线比较复杂。OPPO Find X3 拍出的照片第一观感是明亮、纯净，照片上基本看不到噪点。同时，OPPO Find X3 对路灯眩光的控制也很好，基本没有看到高光溢出的情况。

再到光线环境更加暗的环境，OPPO Find X3 的表现依然可让人满意，画面的亮度仍然充足，同时也很纯净，最让IT之家觉得惊艳的是其在暗光环境下的色彩，仍然像日间拍照那样明丽鲜艳，甚至比肉眼所见更加绚丽。

下面这张是 OPPO Find X3 超广角镜头拍摄的照片，可以看到其整体素质很出色，路边的霓虹招牌基本没有高光溢出，天空纯净，亮度充足，色彩也很鲜艳，整体观感属于上乘。

就单纯的拍照素质来说，OPPO Find X3 的强项在于 5000 万像素双主摄的强势表现，这两枚摄像头拥有几乎相同的拍照素质，无论是白天或是夜里，都可以拍出画质出色的照片，特别是其在照片色彩呈现方面，十分养眼。至于 1300 万像素的长焦镜头，则基本上属于 “战术镜头”。

当然，OPPO Find X3 还有一枚 300 万像素的显微镜头，这枚镜头周围有一圈星环光带，开启该镜头时，星环光带会自动亮起，起到拍摄时的照明作用。使用这枚镜头，你可以拍到我们肉眼看不到的微观世界。

▲60 倍放大下的樱花花瓣

使用显微镜拍摄时，用户可以选择放大 30 倍或放大 60 倍，然后观察物体微观的纹理。这枚显微镜头的加入为 Find X3 的拍照增添了很多乐趣，现实世界中很多东西都可以拍一拍，满足用户的好奇心。

更多 OPPO Find X3 的拍照样张：

最近几年，各大手机品牌在影像系统方面的竞争非常激烈，手机拍照的天花板其实已经被拉得比较高，在此基础上怎么突破？怎么为消费者找到新的兴奋点？这是 OPPO 在做 Find X3 的时候必须要考虑的。

IT之家觉得，OPPO 的策略是稳中求新，通过 5000 万双主摄为良好的成像素质打底，在此基础上引入全链路 10bit 的色彩体验，让用户可以直观地感受到拍照效果的提升，进一步，OPPO 通过 300 万像素的显微镜头来激发用户的新鲜感，显微的玩法虽然在日常使用中不太高频，但胜在新奇，有利于分享传播。以此，OPPO 构建了 Find X3 的影像体系，没有特别惊艳的创新，但都是从消费者的体验甜区做文章，也符合 OPPO“从体验出发”的产品之道。

五、其他使用体验：ColorOS 11.2，美观，轻量、体验细腻的系统

一款对于一款旗舰手机来说，除了性能和拍照，其他方面的体验也非常重要，OPPO Find X3 在综合体验方面也并没有落下。IT之家这里选择一些小编认为值得和大家分享的体验点来进行说明。

首先是系统和交互。OPPO Find X3 搭载的是基于 Android 11 的 ColorOS 11.2 系统。ColorOS 11.2 给人的第一印象是美观，其 UI 界面色彩风格淡雅、轻量、有节奏，色调上不过分渲染，贴近自然，整体保持低饱和度的配色，而非完全的纯色，同时图标的设计也尽量简洁、轻量化，总之就是给人一种清爽、有设计的感觉。

小编觉得，系统 UI 的美观与否其实很重要，毕竟这几乎是手机最高频的交互，优美的界面往往可令人心情愉悦，对体验其实很加分。

在 ColorOS 11.2 上，IT之家着重想说的其实是其强大的安全隐私防护功能。它的理念是将数据给予的权限交到用户手中，让每个用户有独立空间，从而保障用户隐私信息的安全。

例如，当你使用安全键盘、私密保险箱的时候，系统会自动防止截屏、录屏，从而避免关键的数字密码被不良软件盗取。

当部分应用在后台尝试读取用户的位置、上网记录等信息时，系统后台会智能识别，根据用户意愿允许或拒绝。同时后台可以保存近 30 天的权限使用记录，用户可以通过 “设置 - 隐私 - 权限管理 - 更多 - 权限使用记录”来进行查看。

还有，如果应用需要发送扣费短信或者从 OPPO 软件商店之外的可信商店安装应用，系统也会提示用户验证 OPPO 账号密码，防止恶意扣费脚本。

当开启 “查找手机 “功能后，如果设备丢失，可通过 HeyTap 云服务网站对手机进行定位、锁死、抹除数据、播放铃声等操作，最大限度帮用户找回手机并保护个人信息安全。

诸如此类的安全细节还有很多，需要用户在日常使用中细心感受。随着舆论对于消费者安全隐私的问题给予越来越多的关注，相信 ColorOS 的这一特点会成为 OPPO Find X3 一个重要的竞争优势。

ColorOS 中，还有一项值得一说的功能，就是 O1 超感画质引擎功能，它可以为用户日常追剧观影提供超分辨率的视频观赏效果，例如将《腾讯视频》480P 分辨率的视频内容优化到接近 960P 的效果。这样，当用户在外面使用流量看视频时，就可以在视频网站上调为低分辨率模式，而用 O1 超感画质引擎增强观赏效果。实际体验来看，增强后的画质可以看到比较明显的锐化效果，观感上确实要比为增强的更加清晰。

六、充电和续航：LTPO 屏幕让 4500mAh 电池更坚挺

OPPO Find X3 搭载了 4500mAh 的大电池，相比上一代 X2 系列的 4260mAh 确实有比较明显的提升。4500mAh 的电池本质上来说并不算大到惊人，但IT之家在日常体验中发现，OPPO Find X3 的 4500mAh 电池似乎比过往同等电量的手机更耐用。

在实际的三小时续航测试中，OPPO Find X3 Pro 的表现也验证了小编的感受。以下是测试项目和耗电情况：

看网页 15 分钟，耗电 1%；

刷微博 15 分钟，耗电 2%；

通话 15 分钟，耗电 1%；

戴耳机在线听音乐 20 分钟，耗电 0%；

戴耳机在线播放 1080P 视频 45 分钟，耗电 9%；

戴耳机玩游戏《和平精英》30 分钟，耗电 8%；

使用微信 20 分钟（10 分钟聊天，10 分钟刷朋友圈），耗电 3%；

刷IT之家 20 分钟，耗电 2%。

经过历时 180 分钟的续航能力测试，OPPO Find X3 的剩余电量为 74%，这个成绩在小编测过的同等电量手机中是非常出色的。

究其原因，可能是因为 OPPO Find X3 基于 LTPO（低温多晶氧化物）屏幕实现的智能动态帧率调节功能，可以匹配用户的使用场景进行屏幕刷新率的调节，例如屏幕静止时调整为 1Hz、看电影时 24Hz/30Hz、玩游戏时 60Hz/90Hz/120Hz，这样就可以为屏幕这一耗电大户节省很多电量。

充电方面，OPPO Find X3 支持 65W 超级闪充，实测电量从 0 充满到 100% 只需要 28 分钟的时间。

七、总结：务实的旗舰，实用的 “标准版”

作为 OPPO 2020 年旗舰手机中的标准版，Find X3 和 X3 Pro 的差别仅在于骁龙 870、LPDDR4X 内存和生活防水，其余的规格都一致，从这一点看，Find X3 对于绝大多数不追求极致性能的用户来说，绝对是一个好选择。况且骁龙 870 还有发热控制更好的额外加成，更为这款标准版增加了吸引力。

而对于 OPPO 来说，Find X3 可能是 Find 系列重启以来最 “务实”的一代，没有了令人耳目一新的外观设计和技术创新，回归能切实提升用户使用体验的产品理念。

它不缺堆料的看点，同时价格也比以往更加诱人，显然是 OPPO 在今年高端市场的冲量担当。

但是 OPPO 很清楚，想要真正在竞争激烈的高端手机市场中吸纳新的用户群体、站稳脚跟，只有堆料还不够。因此，Find X3 隐藏在堆料外表之下的那些深层进化，才是 OPPO 与对手一较高下的武器。这些进化都是围绕如何提升实际体验而展开的，如链路 10bit 色彩、如 LTPO 屏幕，如隐私信息保护，如双主摄等等。

OPPO 的策略能否立刻让 Find X3 在市场表现上取得成功？不得而知，但如果把时间跨度稍微拉长一些看，一款手机的综合使用体验，才是提高用户留存，提升消费群体忠诚度的关键，特别是在如今的旗舰手机市场上，单纯堆料以及轻量的技术创新已经很难摆脱同质化趋势，像芯片等更底层、尖端技术无法突破的情况下，集合自身的技术资源来深耕体验，无疑是最好的路，也是最符合 OPPO 产品调性的路。