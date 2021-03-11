【IT之家评测室】OPPO Find X3 Pro 深度体验：感受为王，观感旗舰

时隔一年，OPPO Find 旗舰机终于和我们见面了，在官方的宣传中，全新的 OPPO Find X3 Pro 为定义为 “色彩影像旗舰”，Find X3 Pro 搭载了全链路 10bit 色彩引擎、10 亿色双主摄、10 亿色臻彩屏，实现了 10bit 从拍摄、编码、存储、解码、显示全链路的贯通。在设计上，OPPO Find X3 Pro 带来了 “不可能”的一体化曲面，整个影像镜组与整个后盖一体成型没有任何断点，实现了浑然一体的高端设计。

作为 OPPO 手机家族的顶级旗舰，Find 代表着 OPPO 对科技边界、极致设计的探索，第一代 Find X 是 OPPO 在全面屏爆发时代对设计创新的挖掘，Find X2 系列则是 OPPO 对更专业的屏显、影像的探索，OPPO Find X3 Pro，则是在这些基础上，对旗舰色彩影像、高端工艺设计的全新理解，是以消费者的需求为前提，塑造一种全新的可能。

第一部分：外观设计

2 月初 OPPO Find X3 Pro 谍照首次在网上泄漏时，笔者看到手机真容时一时间很难相信新一代的 Find X 旗舰竟然长这样，和上一代的产品相比，这一代的 Find X3 Pro 在设计上确实极具争议性，特别是机身背面那个骤然凸起的摄像头模组，似乎 OPPO 有意通过一种激进、极其复杂的工业设计来强调手机的影像系统和高端属性。

OPPO Find X3 Pro 拥有镜黑、凝白、雾蓝、宇宙摩卡四款配色，IT之家拿到的是镜黑版本，和它的名字一样，这种配色就像是一块纯黑色的镜子，其采用了 OC0 + 镀膜 + 油墨工艺，既有黑色陶瓷特有的质感，又像镜子一样有着反光的属性，手感上温润细腻，与其说它是块玻璃，倒不如说它手感更像陶瓷，质感非常高级。

镜头处使用的一体化 “环形山”设计，是 OPPO Find X3 Pro 最受争议的地方，仔细观察镜头模组和整合后盖是浑然一体的，没有任何断点，换句话理解，镜头实际上是镶嵌在手机后盖上的。

在影像模组凸起的边缘，OPPO Find X3 Pro 通过连续曲面进行了过渡，实现了浑然天成的圆润手感和观感。

虽然这种设计用文字描述起来很简单，但实际上放到生产环节可谓异常的困难和复杂，官方表示需要耗时 40 小时才能生产出一块玻璃，这种大胆前卫的工艺设计也意味着 OPPO Find X3 Pro 要承受更高的制造成本。

对于这种设计是否好看，有人觉得太过于激进，有人也觉得非常高级。在笔者看来，和上一代的 Find X2 Pro 相比，Find X3 Pro 的气质更加的内敛和神秘，让手机拥有了一种非常特别的辨识度，在高端质感的塑造上后者也要更强烈一些。

OPPO Find X3 Pro 的三围尺寸为 163.6 x 74 x 8.26 mm，重量为 193g（素皮版本为 191g），对于一款堆料凶猛的旗舰机来说，OPPO Find X3 Pro 的机身尺寸和重量控制的还是非常不错的，在保证了 4500mAh 的电池情况下，OPPO Find X3 Pro 机身厚度仅为 8.26mm，搭配浑然一体化曲面设计，手机握持感非常出色。

第二部分：屏幕

去年 Find X2 Pro 极为优秀的屏幕给笔者留下了深刻的印象，在一定程度上，这款手机也推动了智能手机向专业化屏幕的进阶。在 OPPO Find X3 Pro 上，OPPO 对顶级屏幕的理解更进一步，实现了更深一层的创造和调教。

首先是参数方面，OPPO Find X3 Pro 搭载了 6.7 英寸 QHD+（3216*1440）分辨率 AMOLED 屏，尺寸和 Find X2 Pro 保持了一致，但分辨率要比后者再高一点点，OPPO Find X3 Pro 拥有高达 525 PPI，支持原生 10 亿色显示，在色彩显示上更丰富和细腻。OPPO Find X3 Pro 还支持 100% P3 广色域覆盖，局部峰值亮度 1300nit，自动调整屏幕亮度达到 8192 级，拥有 120Hz 刷新率，并支持硬件级智能动态帧率，LTPO 混合背板技术，可以做到刷新率的无感调整，OPPO Find X3 Pro 支持 2K+120Hz 高刷的同时开启，保证了高分辨率情况下的高刷新率体验，可谓 “鱼和熊掌兼得”了。

此外，每一部 Find X3 在出厂前都会进行屏幕色彩校准，屏幕色准 JNCD≈0.4，并且获得了 DisplayMate A + 评级。

关于 10 亿色屏幕，IT之家在这里做一个简单的小科普：

何为原生 10 亿色？实际上就是 10bit 色深，屏幕领域有一个重要参数信息——色彩深度，色彩深度是存储 1 像素的颜色所用的位数，它就是我们常说的 “位 / 像素”，每一个像素由红、绿、 蓝三个颜色色点组成。如下面三张图所示，像素点的数据位数越多，就可以更多种数字来区分颜色，10bit 屏幕，每一个色点可以显示 2 的 10 次方阶色深，即 10.7 亿种颜色，是 8bit 屏幕的 64 倍。

10 亿色屏幕的优势在于，在显示一些色彩丰富的画面时，颜色之间的过渡更加自然，不会出现色彩断层现象。比如，当 10bit 和 8bit 屏幕显示同一张夕阳西下样张的时候，如果样张经过压缩，8bit 屏幕显示的天空就大概率出现断层现象，观感非常差，但是 10bit 屏幕可以尽可能的保证天空是完整、顺滑的。

实际上，去年发布的 Find X2 Pro 就率先实现了 10bit 色深屏幕，经过一年时间，目前市面上也有了几款支持 10bit 屏的旗舰机。此次 OPPO Find X3 Pro 不仅仅是原生支持 10 亿色屏，还实现了从看到拍到再看全链路的打通，覆盖采集、编码、存储、解码、显示整条图像处理过程，在各环节均具备处理 10bit 数据能力。和市面上其它 10bit 的手机相比，OPPO Find X3 Pro 不仅可以看 10 亿色，也能生产 10 亿色。

如何更好的发挥出屏幕的硬件优势？这也离不开 OPPO 本身在系统底层方面的优化和调教，在系统内，OPPO Find X3 Pro 支持超感画质引擎，包括视频超清增强和视频色彩增强两个功能，前者支持的应用包括阿腾讯视频、优酷视频、芒果 TV、微博和哔哩哔哩。后者通过 SDR 转 HDR 技术，让视频色彩更加生动，不过这两项功能无法同时开启。

屏幕色彩模式方面，OPPO Find X3 Pro 依旧提供了生动、柔和、影院、鲜艳四个选项，不同于 Find X2 Pro 的时，此次 Find X3 Pro 还升级了色彩视觉增强功能，开启后，会针对你的视觉特征进行色彩增强，提供最舒适的显示效果。

为了定制最符合用户的显示效果，OPPO Find X3 Pro 甚至还在系统内提供了一套专业的检测方法——色彩视觉测试，通过顺序排列颜色等测试方法，为用户制定最优色彩补偿方案。这个功能真的是非常贴心了，要知道中国有数量庞大的色弱群体，同样的一个颜色，在他们眼里是却是另外一种色彩。截至目前，Find X3 系列提供 700 多种色彩视觉方案，即便是色觉障碍人群，在这套色彩补偿方案下，也可以更准确、更高效地识别、获取画面中的信息，实现真正的 “千人千屏”。

第三部分：影像

OPPO 认为，影像的本质是情绪行为，是促使拍摄者按下快门的直接原因，而色彩可以记录情绪，出色的色彩表现让情绪更有感染力。在全链路 10bit 的加持下，OPPO Find X3 系列可以帮助用户记录更真实、色彩更丰富的画面。

OPPO 全链路色彩管理系统具备 10bit 图片及视频信息采集能力。

首先是硬件方面，此次 OPPO Find X3 Pro 搭载了双主摄系统，广角主摄和超广角均采用 IMX766，具备 10bit 色彩深度采集、5000 万像素、1/1.56 英寸超大感光面积。IMX766 也是 OPPO Reno5 Pro + 上的那一枚主摄，由 OPPO 与索尼联合开发。在 Reno5 Pro + 的评测中，IMX766 出色的表现给笔者留下了深刻的印象，OPPO Find X3 Pro 对 IMX766 的打磨也算是轻车熟路了。

和上一代 Find X2 Pro 镜头搭配不同的是，Find X3 Pro 砍掉了上一代的潜望式长焦，取而代之的是 300 万像素的显微镜头，和我们理解的超级微距不同的是，OPPO Find X3 Pro 上的这枚显微镜头，是实打实的 “显微镜”，拥有 60 放大倍率，还支持 FHD 的视频录制。在长焦方面，Find X3 Pro 采用了一枚 1300 万像素的镜头，最高支持 5 倍混合变焦。

此次 OPPO Find X3 Pro 还带来了硬件级堆栈式 DOL-HDR 技术，DOL-HDR 支持长中短曝光帧连续输出，消除不同帧的输出时间间隔。相较于传统的时域多帧 HDR 技术，它的信噪比表现更好，且更能规避鬼影现象，并在动态范围有着天然优势。

除了那枚显微镜头之外，Find X3 Pro 上的另外三枚镜头均支持 10 亿色采集，在相机设置中，默认为关闭，开启后即可拍摄 10 亿色影像，同时，在相册中，10 亿色照片都会有专门的标识。

当然，你也不用担心拍摄 10 亿色照片更占存储的问题，因为 10 亿色照片采用了 HEIF 格式进行封装存储。HEIF 格式最高支持 16bit 图像数据存储能力，还拥有更先进的压缩算法，相同的图像信息相比 JPEG 格式可节省 50% 的存储空间。

如上图所示，同样场景下，10 亿色样张体积比传统的 JPEG 要小一半。

下面我们来看一下样张：

注：上传所有样张均有压缩、10 亿色样张因格式问题后台无法上传，故不做演示。

主摄（室内）▲

室内（主摄微距）▲

主摄（室内）▲

主摄▲

拍摄白天样张时，青岛天气一直处于半阴半晴的状态，总的来说光线不暗，但也不充足。OPPO Find X3 Pro 的样张风格向来都是比较贴近真实，所拍即所见，色彩不算浓艳，白平衡准确。得益于主摄 1/1.56 英寸大底，Find X3 Pro 主摄有着不错的动态范围表现，基本让人挑不出什么毛病。

超广角搭载了和主摄同样大底的 IMX766，在绝大部分场景下，超广角和主摄的表现基本接近，这枚镜头还有 7P 镜头，采用了自由曲面，超广角样张能展现更广阔的空间感之外，样张的边缘细节也没有出现畸变现象，观感非常自然，这枚超广角是完全可以当做主摄来使用的。

长焦镜头方面，Find X3 Pro 的表现尚可，长焦镜头有着天然的构图优势，碰到一些复杂的拍摄场景不知道如何构图时，完全可以通过长焦镜头来拍摄。

2X 长焦▲

2X 长焦▲

2X 长焦▲

尽管 Find X3 Pro 的长焦表现还不错，但笔者仍是不满意的，因为和上一代 Find X2 Pro 相比，Find X3 Pro 的长焦实际上是 “倒车”的，潜望式长焦的缺失，意味着 Find X3 Pro 拍远景的能力始终有限。关于 “潜望式长焦为何缺失”，笔者猜测或许是为了保证机身镜头模组的一体化，给一体化设计让路才砍掉了潜望式长焦。

不过，这一代的 Find X3 Pro 带来了显微镜头，同样可以拍的更 “远”，当然，这里的 “远”是指细小的 “远”。为了让显微镜头有更出色的拍摄体验，这枚镜头周围有一圈星环光带，开启该镜头时，星环光带会自动亮起，起到拍摄时的照明作用，不过需要说明一点，星环光带亮度有限，不能作为手电筒使用。

在拍摄显微样张时，需要你将镜头紧贴在被拍摄物体上，然后通过挪动手机镜头来实现对焦，上手还是比较容易的。

显微镜（拍摄手机屏幕）▲

显微镜 X2（拍摄手机屏幕）▲

显微镜（拍摄橘子果肉）▲

显微镜（拍摄发丝）▲

显微镜（拍摄衣服）▲

当有了这枚镜头之后，Find X3 Pro 的拍摄乐趣瞬间丰富了起来，好奇心的驱动，让你巴不得将各种材质的东西都拍摄一番。比如近两年来备受网友议论的屏幕排列方式，钻石还是周冬雨在 Find X3 Pro 的镜头下一览无余。

镜头，不仅仅是用来记录你所见到的东西，实际上那些人眼看不到的东西也可以通过镜头的方式记录下来，Find X3 Pro 的 “显微镜”，可以说开辟了一个全新的拍摄场景和体验。

夜景方面，Find X3 Pro 样张给人的第一感觉就是干净、纯粹。IMX766 的表现依旧是旗舰级，在夜晚复杂灯光环境下，主摄对高亮的霓虹灯有着不错的色彩还原，同时对高光的压制也比较到位。

在默认模式下，系统会根据周围的光照环境，自动帮你开启夜景模式，夜景模式样张的亮度明显上了一个台阶，画面整体的动态范围更高，比如上图右侧，黑暗处的电线杆在夜景模式下无处可藏，但普通模式下就黑成一片了。

不过可能是前期工程机的原因，IT之家实测过程中，夜景样张偶尔会出现色彩失真的问题，对比之下，普通模式下拍摄的夜景色彩要比夜景模式更鲜艳一些，这个问题在 Reno 5 Pro + 上也曾出现过，这或许是算法和优化问题，当然，这么说是有点吹毛求疵了。

更多样张：

超广角（夜景）▲

主摄（普通）▲

上文提到过，OPPO Find X3 Pro 的主摄、超广角、长焦均支持 10 亿色彩采集，不过在目前阶段，这个功能还属于用户 “独享”，因为目前仍有不少老旧设备并不支持 HEIF 格式，比如笔者的 Win10 笔记本，就无法打开 OPPO Find X3 Pro 拍摄的 10 亿色样张，即便是能打开，但屏幕仍是 8it 的，无法享受 10bit 的魅力。再比如当你通过通讯软件将样张传输给朋友时，也会自动转换为 jpg，所以，10 亿色似乎有点 “只可意会不可言传”的味道。

在视频端，OPPO 还与 B 站微博合作，打通了 10bit HDR 视频的上传，但会拍摄这些的 UP 主毕竟是少数，大部分应用还是需要优先照顾占大头的中低端机的体验，所以像 OPPO Find X3 Pro 这样技术领先于时代的旗舰机无法发挥出全部的实力。

不过，我相信也没有人会觉得 10bit 不好，因为趋势就是朝着 10bit 发展的，只不过 10bit 的普及并不会一蹴而就，这还需要一个过程，而像 OPPO 这样的先行者们通过显示色彩领域的推动和创新，正在加速这个过程。作为消费者的我们，在现在、在将来才能获得更好的体验。

第四部分：性能

OPPO Find X3 Pro 搭载了骁龙 888 芯片，骁龙 888 大家已经很熟悉了，这是安卓阵营当之无愧的性能旗舰 SoC，这里就不再赘述。附上跑分图，大家简单了解一下即可。

游戏方面，Find X3 系列搭载 OPPO 自研的 O-Sync 超频响应技术，官方表示游戏中屏幕与处理器间同步频率提升至 3 倍，延迟从 30-40ms 降低到 5-10ms。以《使命召唤》为例，同样在 60 帧模式下，Find X3 Pro 开启 O- Sync 超频响应后，延迟从 30-40ms 降低到 5-10ms，目前已经适配 QQ 飞车、王者荣耀、和平精英、CODM、LOL 等游戏。

作为一款搭载骁龙 888 的旗舰机，它的游戏体验也绝对不差，在王者荣耀，和平精英等游戏中，都可以在高画质下满帧运行。

和平精英最高画质▲

原神游戏中，IT之家实测最高画质下基本在 45-50 帧左右徘徊，而且此时这块玻璃后盖的温度也达到了 40 度左右，所以玩原神的话还是建议降低一档画质来玩。

原神最高画质▲

和平精英流畅画质（90PFS）▲

相比上一代产品，Find X3 Pro 在续航方面也有明显的提升，去年的 Find X2 Pro 略显捉急的续航以及无线充电的缺失，让不少用户直呼 “惋惜”，这一次，Find X3 Pro 在 65W 闪充的基础上，将电池增加到了 4500mAh，还补上了 30w 的无线充电和 10w 的无线反向充电，在配置上可谓实打实的 “旗舰水桶机”了。

在体验过程中，Find X3 Pro 的续航能力有了直线提升，一方面来自这块终于够用的 4500mAh 大电池，另一方面则是 OPPO 通过智能动态帧率实现的功耗优化。笔者轻度使用坚持一天是没有任何压力的，时间原因，这里就不做测试了，后期IT之家将在充电 / 续航方面带来更为详细的体验。

总结：

对于 OPPO Find X3 Pro 这款产品，实际上我更想和大家谈一下对于它的主观感受。这是一款非常注重极致 “感受”的色彩影像旗舰，这种感受不仅仅体现在 10 亿色屏上，还包括它高难度的一体化设计、高素质的双主摄、独树一帜的显微镜头、甚至还有与 Hans Zimmer 合作的手机铃声等等。通过这些独有的设计、功能、体验，令体验过它的消费者都过目难忘。

总而言之，OPPO Find X3 Pro 依旧延续了 Find 系列探索的精神，这种探索不仅仅是基于硬件，更多的是从消费者体验出发，去创造和挖掘更深一层的需求。