ofo 身上唯一赚到钱的只有朱啸虎？回应：转让股份前已征求意见

IT之家 4 月 7 日消息 你还在等着 ofo 小黄车退押金吗？今日，金沙江创投主管合伙人朱啸虎在朋友圈回应 “ofo 败局中仅有朱啸虎赚到了钱”一事，他做了澄清表示：1）我们不是最后给签字页的（给了也没用，软银尽调后已经决定不投了）；2）我们转让股份前征求了核心投资人朋友的意见，大家完全理解我们的受托责任。



朱啸虎称，今天基本尘埃落定的时候，值得反思的是：创始团队开车加速往悬崖下冲的时候，作为有经验的投资人应该继续在边上鼓掌，还是帮助踩一下刹车？

IT之家了解到，朱啸虎曾经在金沙江投了 ofo 的 A 轮融资，随后陆陆续续也是有继续进行几轮融资，总计大概在 1000 万美元左右。不过，很快，在 17 年的时候朱啸虎就退出了 ofo，而是将所有的股份都转给了阿里巴巴马云和滴滴程维。网传这次交易是有 30 亿美元。

据悉，从2017年开始，朱啸虎就厌倦了烧钱的游戏，他曾极力规劝过摩拜的管理层和ofo的管理层尽快合并，当时创始人谁都不愿意被对方合并，多方努力无效之后，朱啸虎只能清掉手中ofo的股份。就在朱啸虎清仓不久后，摩拜被美团收购，ofo 几乎破产，光排队退押金的用户就排到一千多万名。

以下为朱啸虎原文：