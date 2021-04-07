大摩分析师下调苹果目标价，由 164 美元下调至 156 美元

4 月 7 消息，据国外媒体报道，预计支持 5G 网络连接的 iPhone 12 系列智能手机将带来超级更新周期，多位分析师在去年上调了苹果股票的目标价，在上月底，看好 iPhone 强劲需求及苹果进入汽车领域的前景，瑞银的多位分析师，将苹果股票的目标价由 115 美元上调到了 142 美元。

但外媒最新的报道显示，摩根士丹利的分析师凯蒂 · 休伯蒂 (Katy Huberty)，下调了苹果股票的目标价。

从外媒的报道来看，凯蒂 · 休伯蒂是在给投资者的一份报告中，下调苹果公司股票的目标价的。在报告中，凯蒂 · 休伯蒂表示，苹果服务业务强劲增长，带来了较预期更高的营收，但竞争对手也在快速发展，他们将苹果股票的目标价，由 164 美元下调到了 156 美元。

不过，下调了苹果股票目标价的凯蒂 · 休伯蒂，并未下调苹果股票的评级，依旧维持增持评级。

另外，即使下调了苹果股票的目标价，凯蒂 · 休伯蒂给出的 156 美元，仍明显高于当前苹果的股价，当地时间周二美国股市收盘时，苹果股价为 126.21 美元。

虽然预计竞争对手的快速发展，给苹果的服务业务带来了压力，但凯蒂 · 休伯蒂依旧上调了苹果服务业务的营收预期，2021 财年上调 3%，2022 财年上调了 5%。上调之后，凯蒂 · 休伯蒂预计苹果服务业务 2021 财年的营收将同比增长 22%。

服务业务现在是苹果重要的营收来源，营收已连续 9 个财季超过 100 亿美元。在截至去年 12 月 26 日的 2021 财年第一财季，苹果服务业务的营收达到了 157.61 亿美元，仅次于 iPhone 产品线，是苹果的第二大营收来源。