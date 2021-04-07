苹果推出全新应用，“查找”功能将支持第三方产品

4 月 7 日上午消息，苹果公司近日推出了一个新应用，名为“查找产品认证助手（Find My Certification Asst）”，来测试第三方产品接入苹果官方的“查找（Find My）”系统是否顺利。

▲周日上线的测试应用

这个系统目前供具有 MFi 许可的人使用（也就是苹果的官方配件认证体系），他们需要测试其配件与苹果的“查找”系统的兼容性。

此前，该系统仅支持苹果自己的产品，用户可以通过它查看自己的 Apple 设备在哪（例如 iPhone，AirPods 和 Mac），但现在，测试应用程序的启动，标志着苹果公司可能在不久的将来正式宣布第三方设备的加入。

▲以前“查找”功能只支持苹果自己的产品

根据 Sensor Tower 的数据，“查找产品认证助手”这个 App 于 4 月 4 日（星期日）在 iOS App Store 上线。虽然下载渠道是公开的，但拥有 MFi 许可的人才可以用。用来测试其配件的“发现，连接和其他关键要求”，这些配件将支持苹果的查找系统技术。它还指向 mfi.apple.com 上 Apple MFi 门户上有关“查找”认证计划的信息。

新应用的屏幕截图表明，设备制造商可以在连接性，声音（例如，放置物品时放噪声），固件，密钥管理，NFC，电源等方面进行多种测试。

苹果朝着向第三方配件更大目标迈进了一步，同时，这可能也预示着，苹果计划推出自己的新配件 AirTag。

AirTag 是一个硬币大小的配件，跟钥匙等放在一起，能通过手机查找位置

根据之前传闻，硬币大小的 AirTags 可以与苹果公司的 U1 芯片连接，使用 UWB（超宽带）技术实现更精确的查找功能。

当然，加入第三方配件还有另一个原因：果公司在去年的全球开发者大会上首次宣布，它将面临来自美国和欧洲监管机构的反垄断压力，这也是“查找”系统开放给第三方的原因之一。其中矛盾尤为突出的就是知名的蓝牙椎动配件 Tile。他们认为，苹果给自己产品的优化会形成垄断，而且兼容苹果的“查找”系统，意味着第三方设备制造商将不得不放弃其自有 App。