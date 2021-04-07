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苹果再遭集体诉讼，被指控从非法 App 中获益

2021/4/7 9:34:22 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家4月7日消息 据外媒 AppleInsider 报道，苹果公司近日又遭集体诉讼，此次被指控从它的 App Store 中非法赌博 App 中获利。

在周二提交给美国加州北区地方法院的诉讼中，特别提到了 DoubleU Games Co. 开发的博彩 App。诉状支持，根据各州法律，这些 App 已构成非法赌博罪。

简单来讲，本次诉讼状告苹果公司作为一家 “无证赌场”来经营，允许并协助开发者完成非法赌博活动，并对这些免费的博彩游戏提出了质疑：虽然这些游戏使用的是游戏币而不是实际货币，然而用户可以使用实际货币购买更多的游戏币或筹码。

诉状指出，“在游戏中花钱以赢得更多游戏时间的机会违反了”至少 25 个州的反赌博法，他们正在这 25 个州寻求集体诉讼。

该报告还指出，这类 App 的大部分收益来自一小部分玩家，他们是 “特定目标”，因为他们肯花费大量金钱。“因此，苹果积极支持、允许、推动，并从非法赌博 App 中获利，”起诉书写道。

IT之家了解到，外媒表示一位原告在游戏内花费了 4.99 美元，而另一位则至少购买了 5 枚硬币，每枚至少 107.99 美元，此外还有额外的内购。

这并不是第一起指控苹果托管或受益于非法赌博应用的诉讼。例如 2020 年 10 月一名女子在花了数千美元购买游戏币后起诉苹果公司提供非法赌博 App，今年 1 月苹果又被指控收取赌博 App 30% 提成并遭到集体诉讼。

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关键词：苹果

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