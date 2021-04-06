中国需求推动特斯拉交付量猛增，马斯克这把赌赢了

4 月 6 日消息，特斯拉在 2021 年第一季度的电动汽车交付量超出分析师预期，表明其首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)押注中国和欧洲市场增长的战略开始见效。

特斯拉表示，今年前三个月向全球交付了 18.48 万辆汽车，这一数字超过了分析师平均预期的 169850 辆，比去年第四季度高出约 4000 辆。这一业绩标志着特斯拉今年开局强劲，马斯克显然正希望全球业务能帮助其扩大生产和销售。

韦德布什（Wedbush）证券公司分析师丹 · 艾夫斯 (Dan Ives)表示，特斯拉本季度业绩 “在多头眼中是非常精彩的本垒打”。他将特斯拉评级从 “中性”上调至 “跑赢大盘”，并将该股未来 12 个月目标价从 950 美元上调至 1000 美元。他表示，在长期看涨的情况下，特斯拉的股价可能会达到 1300 美元。

艾夫斯称：“特斯拉第一季度的交付数据改变了人们的观念，表明全球对特斯拉 Model 3 和 Model Y 被压抑的需求正在加速释放。我们现在相信，尽管芯片短缺和各种供应链问题困扰着整个汽车行业，但特斯拉今年的交付总量可能会超过 85 万辆，90 万辆也有可能。”

马斯克正在中国市场开拓，并在与国内初创企业和大众等老牌汽车制造商的竞争中站稳脚跟。中国是世界上最大的汽车市场，电动汽车销量激增。预计今年全国汽车销量将出现 2017 年以来的首次增长，此前政府宣布将帮助增加电动汽车充电站和电池更换设施的数量。

美国投行 Jefferies 分析师在研究报告中说，受芯片供应短缺影响，大多数其他汽车制造商销量大幅下滑，但特斯拉的汽车销量却在快速增长，“股市应该会对特斯拉第一季度的交付数据做出良好反应”。

特斯拉股价在 2020 年飙升逾 700% 后，今年截至 4 月 1 日下跌了约 6%。艾夫斯表示：“尽管电动汽车行业和特斯拉的股价今年迄今始终承受着巨大压力，但我们认为，潮流正在转向华尔街，来自中国令人瞠目结舌的交付量不容忽视。”

特斯拉最近正对 Model S 和 Model X 进行设计更新，第一季度没有制造这两款高端汽车，总共只交付了 2000 多辆库存车。

特斯拉在声明中称：“我们对 Model Y 在中国的强劲需求感到鼓舞，目前正迅速迈向满负荷生产。”该公司表示，新的 Model S 和 Model X 也 “非常受欢迎”，并称它们正处于量产的早期阶段。在强劲数据的支持下，考恩公司 (Cowen&Co.)上调了对今年 Model Y 产量和交付量的预测。

杰弗里 · 奥斯本 (Jeffrey Osborne)领导的分析师在最新研究报告中称：“我们对 Model Y 在中国的需求不太清楚，因为特斯拉从未披露过库存或当地人的兴趣水平。但考虑到 2021 年第一季度的上行趋势，我们上调了对 2021 年的 Model Y 预测，并预计华尔街也会这样做。”

奥斯本补充说：“第一季度 180338 辆的产量令人振奋，这表明困扰其他汽车制造商的、挥之不去的半导体短缺并没有对特斯拉造成很大影响，尽管弗里蒙特工厂在 2 月份两次停产。”

特斯拉目前只在加州弗里蒙特的工厂生产 Model S 和 Model X，同时在那里和上海工厂生产 Model 3 和 Model Y。该公司计划今年再建两家工厂，分别位于美国得克萨斯州和柏林附近。该公司没有按地域分列销量，但美国和中国是其最大的市场，其销售的所有汽车几乎都是 Model 3 和 Model Y。

Jefferies 分析师在报告中表示，由于弗里蒙特工厂 2 月份因零部件供应问题暂时停产，利润率较高的上海工厂将在本季度产量中占据更大份额，这应该会支持其盈利能力继续增长。

不过，特斯拉首席财务官扎卡里 · 柯克霍恩 (Zachary Kirkhorn)在 1 月份警告称，由于产品更新，产量将会很低，而全球半导体短缺和港口延误预计也会拖累该季度业绩。

随着传统汽车制造商推出自己的电动汽车，第一季度交付数据被广泛视为特斯拉汽车需求和全球消费者对电动汽车兴趣的晴雨表。