统信 UOS 登陆华为公有云

IT之家4月7日消息 近日，统信服务器操作系统 V20 欧拉版（UnionTech OS Server 20 Euler）正式登陆华为公有云，现已在深圳、贵阳、上海、广州等节点上线，可为企业上云提供可信赖的操作系统选择。

▲华为云官网中

在云服务器选配时，可以在鲲鹏架构中的公共镜像里直接选用统信 UOS 欧拉版。

IT之家获悉，统信 UOS 欧拉版采用 Linux kernel 4.19、GCC 7.3、Glibc2.28 等组件作为系统运行的基础环境，搭载统信自研 DDE 桌面环境，可提供良好的人机交互功能，并针对华为鲲鹏系列处理器的稳定性和运行性能参数进行了深度调优，可应用于云、虚拟化、容器、大数据、人工智能等场景。

统信 UOS 产品入驻华为云市场

目前，统信桌面操作系统、服务器操作系统均已入驻华为云市场。用户可以在云市场中快速购买到统信 UOS 操作系统产品，满足企业快速上云需求。

统信 UOS 产品亮点

支持鲲鹏、龙芯等国内 CPU 及虚拟化平台

获得工信部测试认证，满足关键领域要求

兼容各类硬件设备，拥有丰富的应用生态

自主研发的桌面环境，简单易用、时尚便捷

预装音乐、影院、截图、看图、录屏等高质量的全家桶应用

支持企业级的应用软件和开发环境，并提供丰富、高效的管理工具

......

作为华为云的重要生态合作伙伴，统信 UOS 已与华为云、鲲鹏处理器等产品完成适配认证。