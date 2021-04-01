深度 Deepin20. 2 发布：新有灵犀，唯美有度

IT之家4月1日消息 深度在 3 月 31 日最后一分钟推出了深度操作系统 Deepin 20.2 版本，除了更新深度应用程序外，深度 20.2 还具有优化的 UI 和用户体验以及一些新功能，例如更强大的内核版本、系统底层仓库、文件管理器更新、磁盘管理器更新、性能增强、邮箱、下载器等。

IT之家了解到，新版本内核已升级到内核 5.10（LTS）和内核 5.11（稳定），并且存储库已更新到 Debian 10.8，以获得更好的稳定性和兼容性、更好的系统性能。

此外，新版本跟随上游稳定的仓库版本，默认集成了Debian 10.8仓库，主要是对安全问题进行了修正，同时也对一些严重的问题进行了调整。

易用的文件管理器

全文搜索分词功能。满足在使用中文、英文字母、数字关键词搜索时，能够快速的命中对应的文件或文件夹，带来更便捷的文件查找体验。支持分区盘符名称修改、文件访问和修改时间区隔等，且优化了不同场景下的文件操作。

全能的磁盘管理器

增加磁盘坏道检测与修复功能。全面保护你的磁盘健康。支持FAT32、NTFS格式分区，满足不同文件系统的使用需求。

更贴心好用的邮箱

邮箱支持定时邮件、邮件签名、截屏等贴心功能。优化收发邮件、邮件查找等不同场景下的功能使用规则。

简单极速的下载器

本次系统集成下载器应用，提供对下载资源的基本管理和资源回收管理功能。支持多种下载协议，包括http(s)、ftp(s)、BT、磁力链等，满足丰富的下载需求。

系统更新日志：

DDE

新增多屏快捷键，包括OSD切换/Gsetting配置

新增多屏扩展模式，支持主屏、副屏、合并模式

新增NTP图形化界面配置，自定义NTP服务地址

新增DNS配置项数量

新增添加指纹操作需要进行用户认证

新增插件区域下的截图录屏图标和录屏时长

新增部分功能界面支持维语、藏语

优化整体交互体验

浏览器

新增支持多语言翻译

新增应用对应帮助手册内容

优化在不同系统版本下的兼容性

文件管理器

新增UDF文件系统格式识别与刻录屏蔽

新增全文搜索分词功能

新增访问时间、修改时间区分定义

新增桌面撤回操作关联

新增分区盘符支持修改

新增新分区隐藏lost+found等文件夹

新增右键菜单自定义上下文

优化文件拷贝进度显示

优化普通删除文件体验

优化取消分区标识

优化鼠标纵向框选仅选中框内项

音乐

新增支持播放音频文件格式

新增支持多语言，包括维语、藏语

新增应用对应帮助手册内容

优化音乐控制功能，包括播放音乐、播放控制、设定播放模式、收藏音乐

优化音乐文件路径

优化当前歌曲被删除后，收藏按钮置灰

优化播放队列逻辑显示

优化大批量删除歌曲时，列表实时刷新

优化专辑演唱者小窗口删除所有歌曲后自动关闭

影院

新增影片信息、全屏快捷键默认设置

新增应用对应帮助手册内容

新增音量按钮的动画效果

新增播放音乐文件时的动画效果

新增对Avs2格式的支持

新增右键菜单的倍速播放选项

新增支持多语言，包括维语、藏语

新增应用对应帮助手册内容

优化键盘交互，包括主菜单、主界面、播放列表、设置界面

优化触控板操作体验

优化胶片展示交互

优化视频文件时长同步刷新

截图录屏

新增3D模式切换2D模式时自动结束并保存视频

新增支持多语言，包括维语、藏语

新增应用对应帮助手册内容

新增启动/录屏和绘图选项展开/收起的快捷键

新增录屏时显示录屏时长

新增2D模式下支持录屏功能

优化开始录制前的按键操作无需录制

看图

新增支持多语言，包括维语、藏语

新增应用对应帮助手册内容

新增支持tif、tiff文件格式

相册

新增添加到相册功能

新增支持多语言，包括维语、藏语

新增应用对应帮助手册内容

优化打印预览体验

优化键盘交互体验，弹框界面、时间线界面等

优化整体视觉效果

优化预览图显示视觉效果

优化调整放大、缩小照片比例数值调整

优化删除预览图后位置变化

优化删除照片提示

优化照片导入后的显示规则

优化导入相同照片提示

画板

新增图元组合功能，支持组合图层顺序、快捷键

新增支持组合模糊操作

新增支持图片模糊操作

新增支持多语言，包括维语、藏语

新增应用对应帮助手册内容

优化触控屏操作体验

优化图元拖拽体验

文档查看器

新增支持多语言，包括维语、藏语

新增应用对应帮助手册内容

文本编辑器

新增支持“显示书签图标” 选项

新增光标移动到标签页上时，Tip框显示文件路径

新增关闭应用后，自动保存最后一个窗口的内容

新增“当前行高亮” 选项在基础设置菜单

优化左侧栏

优化代码折叠的背景色

优化标签页和编辑界面的显示效果

优化打开文件速度

优化支持打印预览功能

邮箱

新增邮件操作失败消息提示处理

新增联系人自动补全功能

新增支持邮件签名

新增定时邮件功能

新增新邮件到达时，提醒具体哪个邮箱账号

新增邮箱截屏功能

新增邮箱搜索邮件正文后可以锚点到搜索关键字

新增启动邮箱客户端自动收取邮件

优化打开加载本地数据时间

优化第一次打开写邮件窗口速度

优化来回快速切换时，出现邮件正文标题和选中的邮件不匹配的问题

优化整体收件规则，包括自动回复、邮件转发到、标记为已读等

优化收集时间规则

优化邮件大小规则

优化主题中规则

优化收件人规则

优化发件域规则

优化发件人规则

优化多条收件规则

优化收件过滤规则启用开关

优化地址本对话框

优化关闭主窗口

优化附件UI

优化增强搜索功能

优化IMAP发邮件同步实时性

优化取消垃圾邮件功能

优化设置界面整体体验

修复写邮件时收件人较多的情况下，显示不完整

修复中文下电子邮件不可点击的问题

终端

新增支持鼠标滚轮调整字号

新增拖拽文件到终端，自动加引号

新增支持拖拽文件上传

新增重命名标签

新增拖动标签切换位置

新增标签页自定义快捷键

新增支持设置标签标题格式

新增10个内置的主题

新增雷神窗口动画效果

新增支持拖动窗口标签页到新窗口

新增启动shell程序的Ctrl+S和Ctrl+Q控制选项

新增自定义主题功能

新增Shell配置

新增按下ctrl键后鼠标箭头自动变为手指箭头，点击鼠标左键可直接打开超链接网址

新增在快捷键预览中，增加“super+tab”说明”

新增在设置中默认勾选 “选中文字时自动复制到剪切板”

新增在标签页上点击鼠标中键关闭当前标签页

优化调整标签页、设置、快捷键、右键菜单文案

语音记事本

新增应用对应帮助手册内容

新增笔记列表右键菜单支持移动功能

新增笔记置顶功能

新增支持拖拽记事本调整顺序显示

新增支持将笔记拖拽移动至其它记事本

新增笔记列表下的批量管理功能，包括批量保存语音、存为TXT、删除、移动等

新增多选时的右键菜单

优化触控版操作，支持手势功能

系统监视器

新增多网卡的视图和详细参数展示

新增多磁盘视图和详细参数展示

新增内存视图和详细参数展示

新增多CPU视图和参数展示

新增共享内存、虚拟内存展示

新增窗口支持拉伸，页面字体跟随系统字体变化

新增进程列表界面切换至性能参数视图界面的动画效果

新增支持查看性能参数、隐藏性能参数

新增应用对应帮助手册内容

优化提升不同系统版本兼容性

设备管理器

新增应用对应帮助手册内容

新增支持多CPU情况展示

新增硬件信息展示

新增设备的启用和禁用

优化整体视觉体验，调整界面结构

日志收集工具

优化日志信息文件加载效率

打印管理器

新增应用对应帮助手册内容

新增支持多语言，包括维语、藏语

优化提升不同系统版本兼容性

优化USB直连自动添加打印机的系统通知提示

日历

新增支持触控屏的手势操作

新增应用对应帮助手册内容

新增搜索结果列表支持触控屏交互

新增一周首日显示跟随系统设置

计算器

新增支持字节、字模式切换

新增支持位切换键盘

新增支持全键盘模式输入

新增主菜单下的“程序员”菜单

新增支持HEX、DEC、OCT、BIN切换

新增输入栏、历史记录、内存中的结果跟随进制模式进行数据刷新

新增内存区域界面支持复制、清除内存项、添加到内存项、从内存项中减掉等功能

新增位移位菜单，包括算数移位、逻辑移位、循环移位、带进位循环移位

新增支持位移位操作（左移、右移）

新增支持位操作运算，包括AND、OR、NOT、NAND、NOR、XOR

新增应用对应帮助手册内容

新增支持键盘快捷输入

优化历史记录，输入栏部分的输入交互

字体管理器

优化安装、导出字体时间

归档管理器

新增压缩方式

新增压缩包中存在多个文件，每个文件密码不同时解压时需多次输入密码进行解压

新增对于zip格式文件，支持对追加的文件添加密码

新增支持ZIP格式的分卷压缩 / 解压

新增rar格式加密包解压时密码输入错误，支持重复提示用户再次输入密码验证

新增注释信息支持最多编辑10000个字符长度

新增右键“解压到当前文件夹”出现失败界面后，置灰“重试”按钮

优化代码压缩包的解压时间

优化整体交互体验

优化部分操作的提示语文案

优化文件列表中文件夹右键菜单中置灰“打开方式”项，“打开”项保留

优化注释功能，包括压缩、解压文件注释等

修复缺少部分分卷包后，打开第一个包出现应用卡死的问题

软件包安装器

优化软件包安装失败的提示语

优化调整功能按钮文案

优化批量安装多个安装包的使用体验

磁盘管理器

新增应用对应帮助手册内容

新增确认新建分区时设备存在没有分区表，弹出“无法识别当前设备分区表”提示

新增拥有挂载点的分区不允许直接删除，两次警告提示之后可执行操作

新增支持fat32格式的分区

新增系统挂载目录不允许直接卸载

新增支持NTFS格式的分区

新增刷新按钮

新增磁盘坏道检测与修复功能

优化硬盘健康检测的信息展示

修复磁盘类型为nvme0n1 时，部分磁盘信息无法识别的问题

修复U盘MBR格式隐藏分区异常的问题

相机

新增支持多语言，包括维语、藏语

新增应用对应帮助手册内容

新增在图片、视频展示区域，支持使用键盘按键辅助多选

新增相机快捷键

新增拍照设置下的声音设置开关

新增拆分文件保存路径为图片和视频两个位置

新增打印功能入口

新增拍照音效

新增连拍倒计时提示

优化录制视频的结束录制功能

优化触控板、触控屏、键盘交互体验

优化展示交互，包括删除文件、打开文件夹

备份还原

新增增量备份功能

优化备份模式下的文案内容

优化恢复出厂设置的展示逻辑

优化更新grub启动项语言文案

打印预览

新增并列打印功能

新增文字水印内容

新增图片水印功能

新增水印布局、倾角功能

新增跟随并列打印、跟随水印选项

新增窗口最大化的界面显示效果

新增预览缩放的预览显示效果

新增支持另存为图片功能

新增页边距几个固定值选择下的参数支持调整

新增当前页打印可翻页功能

新增另存为PDF文件时支持添加水印

新增支持多语言，包括维语、藏语

优化打印范围的指定页面功能

优化点击高级设置时，不隐藏基本设置

优化打印顺序功能，支持由前向后、由后向前

优化并列打印功能，支持排版、并打顺序

优化提升不同系统版本兼容性

修复另存为PDF时，名称和文件原名称不一致

窗口管理器

新增创建工作区分配的图片，按照居中方式显示

新增多任务视图的添加工作区按钮尺寸，跟随屏幕分辨率变化而缩放显示

新增多屏拆分模式下，默认创建的工作区保持使用不同壁纸的设定

优化旋转屏幕后的多任务视图展示效果

安装器