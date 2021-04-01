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深度 Deepin20. 2 发布：新有灵犀，唯美有度

2021/4/1 0:54:52 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家4月1日消息 深度在 3 月 31 日最后一分钟推出了深度操作系统 Deepin 20.2 版本，除了更新深度应用程序外，深度 20.2 还具有优化的 UI 和用户体验以及一些新功能，例如更强大的内核版本、系统底层仓库、文件管理器更新、磁盘管理器更新、性能增强、邮箱、下载器等。

IT之家了解到，新版本内核已升级到内核 5.10（LTS）和内核 5.11（稳定），并且存储库已更新到 Debian 10.8，以获得更好的稳定性和兼容性、更好的系统性能。

此外，新版本跟随上游稳定的仓库版本，默认集成了Debian 10.8仓库，主要是对安全问题进行了修正，同时也对一些严重的问题进行了调整。

易用的文件管理器

全文搜索分词功能。满足在使用中文、英文字母、数字关键词搜索时，能够快速的命中对应的文件或文件夹，带来更便捷的文件查找体验。支持分区盘符名称修改、文件访问和修改时间区隔等，且优化了不同场景下的文件操作。

全能的磁盘管理器

增加磁盘坏道检测与修复功能。全面保护你的磁盘健康。支持FAT32、NTFS格式分区，满足不同文件系统的使用需求。

更贴心好用的邮箱

邮箱支持定时邮件、邮件签名、截屏等贴心功能。优化收发邮件、邮件查找等不同场景下的功能使用规则。

简单极速的下载器

本次系统集成下载器应用，提供对下载资源的基本管理和资源回收管理功能。支持多种下载协议，包括http(s)、ftp(s)、BT、磁力链等，满足丰富的下载需求。

系统更新日志：

DDE

  • 新增多屏快捷键，包括OSD切换/Gsetting配置

  • 新增多屏扩展模式，支持主屏、副屏、合并模式

  • 新增NTP图形化界面配置，自定义NTP服务地址

  • 新增DNS配置项数量

  • 新增添加指纹操作需要进行用户认证

  • 新增插件区域下的截图录屏图标和录屏时长

  • 新增部分功能界面支持维语、藏语

  • 优化整体交互体验

浏览器

  • 新增支持多语言翻译

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 优化在不同系统版本下的兼容性

文件管理器

  • 新增UDF文件系统格式识别与刻录屏蔽

  • 新增全文搜索分词功能

  • 新增访问时间、修改时间区分定义

  • 新增桌面撤回操作关联

  • 新增分区盘符支持修改

  • 新增新分区隐藏lost+found等文件夹

  • 新增右键菜单自定义上下文

  • 优化文件拷贝进度显示

  • 优化普通删除文件体验

  • 优化取消分区标识

  • 优化鼠标纵向框选仅选中框内项

音乐

  • 新增支持播放音频文件格式

  • 新增支持多语言，包括维语、藏语

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 优化音乐控制功能，包括播放音乐、播放控制、设定播放模式、收藏音乐

  • 优化音乐文件路径

  • 优化当前歌曲被删除后，收藏按钮置灰

  • 优化播放队列逻辑显示

  • 优化大批量删除歌曲时，列表实时刷新

  • 优化专辑演唱者小窗口删除所有歌曲后自动关闭

影院

  • 新增影片信息、全屏快捷键默认设置

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 新增音量按钮的动画效果

  • 新增播放音乐文件时的动画效果

  • 新增对Avs2格式的支持

  • 新增右键菜单的倍速播放选项

  • 新增支持多语言，包括维语、藏语

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 优化键盘交互，包括主菜单、主界面、播放列表、设置界面

  • 优化触控板操作体验

  • 优化胶片展示交互

  • 优化视频文件时长同步刷新

截图录屏

  • 新增3D模式切换2D模式时自动结束并保存视频

  • 新增支持多语言，包括维语、藏语

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 新增启动/录屏和绘图选项展开/收起的快捷键

  • 新增录屏时显示录屏时长

  • 新增2D模式下支持录屏功能

  • 优化开始录制前的按键操作无需录制

看图

  • 新增支持多语言，包括维语、藏语

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 新增支持tif、tiff文件格式

相册

  • 新增添加到相册功能

  • 新增支持多语言，包括维语、藏语

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 优化打印预览体验

  • 优化键盘交互体验，弹框界面、时间线界面等

  • 优化整体视觉效果

  • 优化预览图显示视觉效果

  • 优化调整放大、缩小照片比例数值调整

  • 优化删除预览图后位置变化

  • 优化删除照片提示

  • 优化照片导入后的显示规则

  • 优化导入相同照片提示

画板

  • 新增图元组合功能，支持组合图层顺序、快捷键

  • 新增支持组合模糊操作

  • 新增支持图片模糊操作

  • 新增支持多语言，包括维语、藏语

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 优化触控屏操作体验

  • 优化图元拖拽体验

文档查看器

  • 新增支持多语言，包括维语、藏语

  • 新增应用对应帮助手册内容

文本编辑器

  • 新增支持“显示书签图标” 选项

  • 新增光标移动到标签页上时，Tip框显示文件路径

  • 新增关闭应用后，自动保存最后一个窗口的内容

  • 新增“当前行高亮” 选项在基础设置菜单

  • 优化左侧栏

  • 优化代码折叠的背景色

  • 优化标签页和编辑界面的显示效果

  • 优化打开文件速度

  • 优化支持打印预览功能

邮箱

  • 新增邮件操作失败消息提示处理

  • 新增联系人自动补全功能

  • 新增支持邮件签名

  • 新增定时邮件功能

  • 新增新邮件到达时，提醒具体哪个邮箱账号

  • 新增邮箱截屏功能

  • 新增邮箱搜索邮件正文后可以锚点到搜索关键字

  • 新增启动邮箱客户端自动收取邮件

  • 优化打开加载本地数据时间

  • 优化第一次打开写邮件窗口速度

  • 优化来回快速切换时，出现邮件正文标题和选中的邮件不匹配的问题

  • 优化整体收件规则，包括自动回复、邮件转发到、标记为已读等

  • 优化收集时间规则

  • 优化邮件大小规则

  • 优化主题中规则

  • 优化收件人规则

  • 优化发件域规则

  • 优化发件人规则

  • 优化多条收件规则

  • 优化收件过滤规则启用开关

  • 优化地址本对话框

  • 优化关闭主窗口

  • 优化附件UI

  • 优化增强搜索功能

  • 优化IMAP发邮件同步实时性

  • 优化取消垃圾邮件功能

  • 优化设置界面整体体验

  • 修复写邮件时收件人较多的情况下，显示不完整

  • 修复中文下电子邮件不可点击的问题

终端

  • 新增支持鼠标滚轮调整字号

  • 新增拖拽文件到终端，自动加引号

  • 新增支持拖拽文件上传

  • 新增重命名标签

  • 新增拖动标签切换位置

  • 新增标签页自定义快捷键

  • 新增支持设置标签标题格式

  • 新增10个内置的主题

  • 新增雷神窗口动画效果

  • 新增支持拖动窗口标签页到新窗口

  • 新增启动shell程序的Ctrl+S和Ctrl+Q控制选项

  • 新增自定义主题功能

  • 新增Shell配置

  • 新增按下ctrl键后鼠标箭头自动变为手指箭头，点击鼠标左键可直接打开超链接网址

  • 新增在快捷键预览中，增加“super+tab”说明”

  • 新增在设置中默认勾选 “选中文字时自动复制到剪切板”

  • 新增在标签页上点击鼠标中键关闭当前标签页

  • 优化调整标签页、设置、快捷键、右键菜单文案

语音记事本

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 新增笔记列表右键菜单支持移动功能

  • 新增笔记置顶功能

  • 新增支持拖拽记事本调整顺序显示

  • 新增支持将笔记拖拽移动至其它记事本

  • 新增笔记列表下的批量管理功能，包括批量保存语音、存为TXT、删除、移动等

  • 新增多选时的右键菜单

  • 优化触控版操作，支持手势功能

系统监视器

  • 新增多网卡的视图和详细参数展示

  • 新增多磁盘视图和详细参数展示

  • 新增内存视图和详细参数展示

  • 新增多CPU视图和参数展示

  • 新增共享内存、虚拟内存展示

  • 新增窗口支持拉伸，页面字体跟随系统字体变化

  • 新增进程列表界面切换至性能参数视图界面的动画效果

  • 新增支持查看性能参数、隐藏性能参数

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 优化提升不同系统版本兼容性

设备管理器

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 新增支持多CPU情况展示

  • 新增硬件信息展示

  • 新增设备的启用和禁用

  • 优化整体视觉体验，调整界面结构

日志收集工具

  • 优化日志信息文件加载效率

打印管理器

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 新增支持多语言，包括维语、藏语

  • 优化提升不同系统版本兼容性

  • 优化USB直连自动添加打印机的系统通知提示

日历

  • 新增支持触控屏的手势操作

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 新增搜索结果列表支持触控屏交互

  • 新增一周首日显示跟随系统设置

计算器

  • 新增支持字节、字模式切换

  • 新增支持位切换键盘

  • 新增支持全键盘模式输入

  • 新增主菜单下的“程序员”菜单

  • 新增支持HEX、DEC、OCT、BIN切换

  • 新增输入栏、历史记录、内存中的结果跟随进制模式进行数据刷新

  • 新增内存区域界面支持复制、清除内存项、添加到内存项、从内存项中减掉等功能

  • 新增位移位菜单，包括算数移位、逻辑移位、循环移位、带进位循环移位

  • 新增支持位移位操作（左移、右移）

  • 新增支持位操作运算，包括AND、OR、NOT、NAND、NOR、XOR

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 新增支持键盘快捷输入

  • 优化历史记录，输入栏部分的输入交互

字体管理器

  • 优化安装、导出字体时间

归档管理器

  • 新增压缩方式

  • 新增压缩包中存在多个文件，每个文件密码不同时解压时需多次输入密码进行解压

  • 新增对于zip格式文件，支持对追加的文件添加密码

  • 新增支持ZIP格式的分卷压缩 / 解压

  • 新增rar格式加密包解压时密码输入错误，支持重复提示用户再次输入密码验证

  • 新增注释信息支持最多编辑10000个字符长度

  • 新增右键“解压到当前文件夹”出现失败界面后，置灰“重试”按钮

  • 优化代码压缩包的解压时间

  • 优化整体交互体验

  • 优化部分操作的提示语文案

  • 优化文件列表中文件夹右键菜单中置灰“打开方式”项，“打开”项保留

  • 优化注释功能，包括压缩、解压文件注释等

  • 修复缺少部分分卷包后，打开第一个包出现应用卡死的问题

软件包安装器

  • 优化软件包安装失败的提示语

  • 优化调整功能按钮文案

  • 优化批量安装多个安装包的使用体验

磁盘管理器

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 新增确认新建分区时设备存在没有分区表，弹出“无法识别当前设备分区表”提示

  • 新增拥有挂载点的分区不允许直接删除，两次警告提示之后可执行操作

  • 新增支持fat32格式的分区

  • 新增系统挂载目录不允许直接卸载

  • 新增支持NTFS格式的分区

  • 新增刷新按钮

  • 新增磁盘坏道检测与修复功能

  • 优化硬盘健康检测的信息展示

  • 修复磁盘类型为nvme0n1 时，部分磁盘信息无法识别的问题

  • 修复U盘MBR格式隐藏分区异常的问题

相机

  • 新增支持多语言，包括维语、藏语

  • 新增应用对应帮助手册内容

  • 新增在图片、视频展示区域，支持使用键盘按键辅助多选

  • 新增相机快捷键

  • 新增拍照设置下的声音设置开关

  • 新增拆分文件保存路径为图片和视频两个位置

  • 新增打印功能入口

  • 新增拍照音效

  • 新增连拍倒计时提示

  • 优化录制视频的结束录制功能

  • 优化触控板、触控屏、键盘交互体验

  • 优化展示交互，包括删除文件、打开文件夹

备份还原

  • 新增增量备份功能

  • 优化备份模式下的文案内容

  • 优化恢复出厂设置的展示逻辑

  • 优化更新grub启动项语言文案

打印预览

  • 新增并列打印功能

  • 新增文字水印内容

  • 新增图片水印功能

  • 新增水印布局、倾角功能

  • 新增跟随并列打印、跟随水印选项

  • 新增窗口最大化的界面显示效果

  • 新增预览缩放的预览显示效果

  • 新增支持另存为图片功能

  • 新增页边距几个固定值选择下的参数支持调整

  • 新增当前页打印可翻页功能

  • 新增另存为PDF文件时支持添加水印

  • 新增支持多语言，包括维语、藏语

  • 优化打印范围的指定页面功能

  • 优化点击高级设置时，不隐藏基本设置

  • 优化打印顺序功能，支持由前向后、由后向前

  • 优化并列打印功能，支持排版、并打顺序

  • 优化提升不同系统版本兼容性

  • 修复另存为PDF时，名称和文件原名称不一致

窗口管理器

  • 新增创建工作区分配的图片，按照居中方式显示

  • 新增多任务视图的添加工作区按钮尺寸，跟随屏幕分辨率变化而缩放显示

  • 新增多屏拆分模式下，默认创建的工作区保持使用不同壁纸的设定

  • 优化旋转屏幕后的多任务视图展示效果

安装器

  • 新增笔记本的n卡驱动集成选择

  • 新增支持域管配置

  • 优化隐私政策&最终用户协议

  • 优化BIOS时间同步

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关键词：深度Linuxlinux

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