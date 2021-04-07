国美黄光裕回应 “与京东、拼多多竞争”：对合作持开放心态，谁也灭不了谁

IT之家 4 月 7 日消息 国美零售今晚召开全球投资人电话会议，创始人黄光裕出席会议。在回应 “与京东、拼多多等的竞争关系”时，黄光裕表示，公司不排除与任何一方合作的可能性，并一直对合作持开放的心态。在正确的经营战略下，谁也灭不了谁 。国美是非常有信心的。

国美未来存在两大机遇，新经营模式已验证可行。黄光裕表示，国美零售未来存在两大机遇。一是电器领域增长空间大，国美销售虽然此前出现下滑，但存在优势。二是全品类市场广阔，国美零售从电器拓展至全品类，并线上对线下赋能，是从 0 开始的提升，市场总量巨大。黄光裕说道，经营模式重新构建后，将会快速扩大经营规模。

“这条路，很多同行都走过，我们虽然丢失了时间和机会，但也学习到很多经验。国美零售从全供应链、零售商用户的角度，进行全面的整合和优化，尤其是费用方面，国美有很多的准备。经过这几个月研究整合，已验证新的模式的可行性，成功的概率和速度将优于同行。”

IT之家获悉，在国美零售 2020 年业绩公告全球投资人会议上，国美创始人黄光裕介绍，2021 年一季度以来，国美全新线上平台 “真快乐”App 的 GMV 同比增长近 4 倍，月活稳定在 4 千万规模，活动单日日活近千万。

黄光裕表示，国美零售将对代运营商进行供应链能力输出，如联合创建公司来拓展途径。销售方面，也会通过定制模式来做。“我们专业团队已经初具规模，未来将以不同的形式吸收专业人才加盟，包括放开股权合作，增强供应链能力。”

针对当前负债率走高问题，黄光裕表示，国美电器通过线上线下引导市场之后，线下门店会进入盈利状态。供应链角度来说，国美今年预计盈利 8 亿元。“疫情期间亏损是小数目，其他板块未来不排除通过融资等手段引入现金流。”