OPPO Find X3 登陆国美线下店，可体验 60 倍显微镜

IT之家3月25日消息 OPPO Find X3 系列手机于 3 月 11 日发布，3 月 19 日首销 15 秒销售额便破亿。除此之外，Find X3 系列也夺得了国美线下店当日手机单品销量和销售额双冠军。

在 Find X3 系列手机首销当天，OPPO 中国区总裁刘波等人也走访了江苏无锡的国美线下门店，与国美苏锡常总经理陶奋进行了深入交流，OPPO 与国美双方对于 2021 年合作、业务创新以及营销探索等充满了信心，双方也将更加深入并高效的探索合作新模式。

在国美门店，消费者可体验这款手机的 60 倍显微镜摄像头，可以拍摄衣服、屏幕像素排列等。

OPPO Find X3 标准版搭载高通骁龙 870 处理器，Find X3 Pro 搭载骁龙 888。该系列手机内置 VC 液冷设计，具备 4500mAh 电池，支持 65W 超级闪充、30W 无线闪充、10W 无线反充。

作为 OPPO 的十年理想之作，Find X3 系列在设计、色彩、影像等方面全面突破。外观方面，OPPO Find X3 系列采用一体化曲面设计，通过 2000 + 个控制点以及高难度的热锻工艺，不惜成本地让 Find X3 系列整个后壳一体成型，没有任何断点，打造出浑然一体的丝滑手感。

IT之家了解到，Find X3 手机搭载 LTPO 技术 AMOLED 显示屏，分辨率达到了 2K（3216*1440），支持 10 亿色显示，搭载全链路 10bit 色彩管理技术。在 3 月 18 日的系统更新后，这块屏幕解锁了 1Hz-120Hz 智能动态帧率，可以 120 档变频。

摄像头方面，Find X3 系列搭载 10 亿色双主摄，两颗传感器均采用 OPPO 与索尼联合开发的旗舰级 IMX766，让用户可以无需考虑摄像头的主次之分，任意选择都可以拍摄出最佳的画质。

目前 OPPO Find X3 手机标准版 8GB+128GB 售价 4499 元，8+256GB 售价 4999 元；Find X3 Pro 12GB+256GB 配置售价 5999 元。除了在线上，消费者也可以在 OPPO、国美线下门店进行体验和购买。