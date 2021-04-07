华为 openEuler 21.03 发布：全新 5.10 内核，支持更多桌面环境

IT之家 4 月 7 日消息 openEuler 21.03 版本已于近日发布。根据版本计划，openEuler 21.03 版本属于创新版本而非 LTS (Long Term Support) 版本。

IT之家了解到，openEuler 21.03 采用全新的 5.10 内核，虚拟化功能和可维测能力增强，还带来了更多桌面环境的支持。

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openEuler 21.03 具体更新内容：

深度优化调度、IO、内存管理，提供 Arm64、x86、RISC-V 等更多算力支持。

调度器优化，优化了 CFS Task 的公平性，新增 numa aware 异步调用机制，在 NVDIMM 初始化方面有明显的提升；优化 SCHED_IDLE 的调度策略，显著改善高优先级任务的调度延迟，降低对其他任务的干扰。

numa balancing 机制优化，带来更好的亲和性、更高的使用率和更少的无效迁移。

CPU 隔离机制增强，支持中断隔离，支持 unbound kthreads 隔离，增强 CPU 核的隔离性，可以更好的避免业务间的相互干扰。

cgroup 单线程迁移性能优化，消除对 thread group 读写信号量的依赖；引入 Time Namespaces 使容器迁移更方便。

系统容器限制容器内使用文件句柄数能力支持，文件句柄包括普通文件句柄和网络套接字，启动容器时，可以通过指定 --files-limit 参数限制容器内打开的最大句柄数。

PSI 能力支持，PSI (Pressure Stall Information) 提供了一种评估系统资源如 CPU、Memory、IO 压力的方法。准确的检测方法可以帮助资源使用者确定合适的工作量，同时也可以帮助系统制定高效的资源调度策略，最大化利用系统资源，最大化改善用户体验。

进程间通信优化，pipe/epoll_wait 唤醒机制优化，解决唤醒多个等待线程的性能问题。

内存管理增强，精细化内存控制、统计，异构内存，热插拔、内存初始化等功能均有改善，并提供更有效的用户控制接口；热点锁及信号量优化，激进内存规整和碎片整理，优化 vmap/vmalloc 机制，显著提升内存申请效率提升；KASAN、kmemleak、slub_debug、oom 等内存维测特性增强，提升内存问题定位及解决效率。

Early Departure Time 模型切换，解决了原来发包过程中 TCP 框架的限制，根据调度策略给数据包设置 EDT 时间戳，避免大的队列缓存带来的时延，带来 tcp 性能的较大提高。

MultiPath TCP 支持，可在移动与数据场景提升性能和可靠性，支持在负载均衡场景多条子流并行传输。

日志 fast commit 方法引入，EXT4 引入了新的、更轻量级的日志方法 -fast commit，可以大大加快 fsync 等耗时较长的操作，带来更好的性能。

支持 dm writecache 特性，提升 SSD 大块顺序写性能，提高 DDR 持久性内存的性能。

支持 io_uring，io_uring 是一个新的异步 IO 框架和实现，支持 polling 模式，在 polling 模式下，性能提升显著，与 spdk 接近，在队列深度较高时性能更好。

支持 ILP32，在鲲鹏 920 Arm64 环境上支持 32 位的应用程序。

IMA 商用增强，在开源 IMA 方案基础上，增强安全性、提升性能、提高易用性，助力商用落地。

支持 per task 栈检查，增强对 ROP 攻击的防护能力。

MPAM 资源管控，支持 Arm64 架构 Cache QoS 以及内存带宽控制技术。

支持基于 SEDI 的 NMI 机制和基于 PMU 的 NMI 机制，使能 hard lockup 检测；使能 perf nmi，能更精确的进行性能分析。

Arm64 平台支持虚拟机 CPU 热插拔，提高资源配置的灵活性。

Arm64 kdump 增强，支持对 4G 以上地址的内存预留，使 kdump 能预留更多的内存空间，支持更大内存的机器。

支持 Raspberry PI 系列板卡，树莓派的支持已经合入原生的 openEuler 21.03 内核，可以直接使用 openEuler 21.03 内核源码调试。

RISC-V 平台支持 KVM 虚拟化