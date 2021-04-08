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10 秒破亿，1799 元起：realme GT Neo 正式现货开售，搭载天玑 1200 + 120Hz 三星电竞屏

2021/4/8 0:19:30 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家4月8日消息 realme 真我 GT Neo 于 3 月 31 日发布，搭载天玑 1200 处理器，采用 120Hz 三星电竞屏，售价 1799 元起，于 4 月 8 日零点正式开售。realme 真我手机官方宣布，10 秒，破亿！realme 真我 GT Neo 现货开售，12+256GB 大内存仅 2299 元。

价格方面，realme 真我 GT Neo 手机 6GB+128GB 版本售价 1799 元，8GB+128GB 版本售价 1999 元，12GB+256GB 版本首发到手价 2299 元。

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IT之家了解到，真我 GT Neo 重 179g，厚 8.4mm，采用 120Hz 三星电竞屏，支持 360Hz 采样率，拥有最终幻想、骇客黑与极客银三种配色。

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处理器方面，真我 GT Neo 搭载天玑 1200 芯片。天玑 1200 采用台积电 6nm 工艺，集成式 5G 基带，支持双卡双 5G

配置方面，真我 GT Neo 配备前后双光感传感器、杜比双扬与线性马达，内置 4500mAh 大电池，支持 50W 智慧闪充，搭载 3D 钢化 VC 液冷散热。

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相机方面，真我 GT Neo 搭载索尼 IMX682，支持 6400 万超清多帧合成技术，拥有 AI 证件照、流光人像、人像超级夜景等功能。

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