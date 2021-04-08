10 秒破亿，1799 元起：realme GT Neo 正式现货开售，搭载天玑 1200 + 120Hz 三星电竞屏

IT之家4月8日消息 realme 真我 GT Neo 于 3 月 31 日发布，搭载天玑 1200 处理器，采用 120Hz 三星电竞屏，售价 1799 元起，于 4 月 8 日零点正式开售。realme 真我手机官方宣布，10 秒，破亿！realme 真我 GT Neo 现货开售，12+256GB 大内存仅 2299 元。

价格方面，realme 真我 GT Neo 手机 6GB+128GB 版本售价 1799 元，8GB+128GB 版本售价 1999 元，12GB+256GB 版本首发到手价 2299 元。

IT之家了解到，真我 GT Neo 重 179g，厚 8.4mm，采用 120Hz 三星电竞屏，支持 360Hz 采样率，拥有最终幻想、骇客黑与极客银三种配色。

处理器方面，真我 GT Neo 搭载天玑 1200 芯片。天玑 1200 采用台积电 6nm 工艺，集成式 5G 基带，支持双卡双 5G。

配置方面，真我 GT Neo 配备前后双光感传感器、杜比双扬与线性马达，内置 4500mAh 大电池，支持 50W 智慧闪充，搭载 3D 钢化 VC 液冷散热。

相机方面，真我 GT Neo 搭载索尼 IMX682，支持 6400 万超清多帧合成技术，拥有 AI 证件照、流光人像、人像超级夜景等功能。