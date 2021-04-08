尴尬一幕：英特尔 “世界最佳处理器”广告中出现苹果 MacBook Pro

IT之家 4 月 8 日消息 英特尔最近几周的营销一直在对 Mac 电脑进行狂怼，称其不如采用英特尔处理器的 Windows 笔记本电脑。然而，尴尬的是，英特尔在其最新的一则广告中意外地用 MacBook 代替了 Windows 笔记本电脑，以宣传其新的第 11 代芯片之一是 “世界上最好的处理器”。

这则广告出现在 Reddit 上，并由 @juneforceone 在 Twitter 上分享，广告中，一名男子使用的显然是一台 MacBook Pro。广告的标语是：“轻薄笔记本中的世界最佳处理器”，意在宣传英特尔酷睿 i7-1185G7 处理器。

IT之家了解到，英特尔在广告中使用的图片其实是 Getty Images 提供的一张图片，该图片清楚地显示，这台笔记本电脑确实是一台 MacBook Pro，并配有配套的 Magic Mouse 鼠标。

尽管苹果一直在向自己的 Apple Silicon 芯片过渡，但苹果仍在继续销售采用英特尔芯片的 Mac 电脑，不过广告中所提到的芯片并没有在任何 Mac 上使用，事实上，该芯片是在去年年底苹果发布 M1 芯片的同时推出的。

英特尔最引人注目的营销活动之一是在上个月推出的，并由前 “我是 Mac”演员贾斯汀 - 朗（Justin Long）在一系列视频中，将搭载 M1 的 MacBook Pro 与各种 Windows 笔记本电脑进行对比。即使在两家公司正面交锋的时候，新上任的英特尔 CEO Pat Gelsinger 表示，希望自己的公司未来能生产苹果的 Apple Silicon 芯片，并让苹果成为自己的客户。