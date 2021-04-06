英特尔新任 CEO 基辛格将参加白宫会议：讨论如何应对缺芯危机

北京时间 4 月 6 日早间消息，据报道，一位知情人士披露，美国电脑芯片巨头英特尔新任首席执行官帕特 · 基辛格（Pat Gelsinger）将通过线上方式，参加美国政府在 4 月 12 日召集的一个会议，专门讨论已经影响到美国汽车行业的缺芯危机。

外媒早前报道称，这一次会议的参加者将包括美国政府的美国国家安全顾问杰克 · 沙利文（Jake Sullivan）、首席经济顾问布莱恩 · 迪斯（Brian Deese），其他与会者还有来自美国半导体行业、汽车行业的人士。

当前的全球半导体供应危机给汽车行业造成了巨大冲击。上个月，基辛格宣布了英特尔的重大转型升级计划，其中包括投资 200 亿美元，在美国亚利桑那州建设两座新的芯片厂。

自从去年底以来，全球半导体行业出现了供应危机，美国汽车厂商的生产受到了干扰。

福特汽车公司早前宣布，受到缺芯危机影响将减少旗下畅销车型 F-150 的生产，而在上周，该公司表示将会在 4 月 28 日给投资人提供情况更新，介绍缺芯危机对于运营利润的影响。之前，福特称今年的运营利润可能因为缺芯危机减少 10 亿美元到 25 亿美元。4 月 28 日，福特将会公布新财年第一财季的业绩，届时将会更新盈利影响的预测。

上周，美国政府提出了一个斥资两万亿美元的庞大基础建设计划，呼吁国会批准 500 亿美元的资金专门用来支持美国本土半导体产业。

另外在二月份，美国政府表示将会对半导体供应链进行全面检视评估，从而寻找出美国半导体产业在制造方面存在的空白或不足。