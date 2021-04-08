任天堂 Switch Pro 参数现身新版固件，将支持 TV 模式 4K 分辨率

IT之家4月8日消息 任天堂 Switch 昨日发布了新的 12.0.0 版本系统更新，依然没有更新说明。据外媒报道，Switch dataminer @OutmealDome 在 Twitter 上公布了一些新的发现，似乎透露新的 NS 主机即将到来，而此前有爆料称任天堂计划在今年年底发布 Switch 新机。

据称，在任天堂推送的最新 12.0 版本固件的内容中，有一段 “is_crda_fw_update_supported”“4kdp_preferred_over_usb30”的代码，他指出其中 CrdA 就是指 Cradle for Aula，此前爆料称 Aula 就是 Switch Pro 的研发代号，从后一段 4K 输出来看该机将支持 TV 模式的 4K 分辨率。

此外，彭博社上个月曾报道称，任天堂正在开发一款配备 7 英寸三星 OLED 显示屏的 4K 版本 Switch 机型。除了通过 NVIDIA 的 DLSS 技术提供 4K 功能外，据说这款新的“ Pro”还具有更强的处理器和内存。

关“新” Nintendo Switch的更多信息，IT之家之后将为大家带来更多报道。