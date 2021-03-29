任天堂 Game Boy 掌机魔改，成功实现比特币挖矿

IT之家3月29日消息 据外媒 TweakTown 消息，一名国外玩家 stacksmashing 成功将具有 32 年历史的任天堂 Game Boy 一代游戏掌机进行魔改，让其能够对比特币进行挖矿。这名玩家使用树莓派的微型版 Raspberry Pi Pico 进行互联网通信，结合游戏机实现了该功能。

任天堂 Game Boy 一代是该公司发售的第一代便携游戏机，首发游戏包括《超级马力欧大陆》、《网球》、《打砖块》和《麻将》。截至 2003 年，该系列全球累计销量达 1.2 亿台。游戏机使用可更换的卡带存储游戏，并能使用通信电缆与其它 Game Boy 通信，进行联机游戏。

这名玩家首先弄清了 GameBoy 的运行原理以及比特币挖矿的算法，然后设计连接线缆，结合树莓派进行组合。

由于树莓派的供电电压为 3.3V，而任天堂掌机的供电电压为 5V，因此这名用户使用了一个电压转换模块进行变换。

软件方面，stacksmashing 利用开源工具进行设计，并将设计好的挖矿程序写入游戏卡，安装到掌机上。

IT之家了解到，任天堂 Game Boy 配备 8-bit Sharp LR35902 处理器，主频仅为 4.18MHz，对比特币挖矿的速度相比 ASIC 矿机可以忽略不计。玩家表示，这个组合如果想挖当前的一枚比特币需要一百万亿年的时间。