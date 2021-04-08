借鉴 Clubhouse 概念，Facebook 悄然上线访谈平台 Hotline

4 月 8 日消息，社交媒体平台 Facebook 旗下实验应用开发部门 NPE 团队当地时间周三早些时候发布了一个新的访谈平台，其借鉴了最近热门音频社交网络 Clubhouse 的概念，但加入了少量的实时流媒体元素。

据报道，这个全新的访谈平台名为 Hotline，当天早些时候在与投资者尼克・胡贝尔 (Nick Huber) 的访谈节目中首次亮相。Hotline 服务的相关网站现已正式上线，允许用户通过 Twitter 登录，但目前只有一个等待的功能一个申请主持自己节目的工具。据报道，Facebook 已经针对 Hotline 的移动端应用完成了一些设计工作，不过目前还没有上线。

据报道，早在今年 2 月份就有消息称 Facebook 在开发自家 Clubhouse，视频聊天平台 Messenger Rooms 的开发团队正在研究能与 Clubhouse 竞争的产品。不过据称 Hotline 与 Facebook 的这款竞品有所不同。Twitter 也在公开测试自家替代产品 Spaces，这都给 Clubhouse 未来业务带来了更多压力。本周早些时候，有传言称 Clubhouse 将进行新一轮融资，其估值将高达 40 亿美元。

据悉，Hotline 的工作方式不同于 Clubhouse 和 Spaces。这款应用程序允许主持人使用视频开展更正式的演讲，并内置问答环节，而不是像 Clubhouse 那样，只有音频对话。报道称，Hotline 还允许主持人以音频和视频两种格式录制会话内容。

Hotline 的核心访谈功能可以让主持人通过短信回答观众提出的问题，而观众也可以投票决定他们想要问的问题，然后用表情符号回应正在进行的对话。主持人还可以把观众中的某个人带到虚拟舞台上，进行现场提问，并有可能进行更长时间的对话。这样一来，Hotline 节目的设计看起来就更像是博客和 Twitch 流媒体的结合，观众可以自由发表意见，但对话的控制权仍然牢牢地掌握在主持人手中。

Hotline 项目由埃里克・哈扎德 (Erik hazard) 负责。2017 年，他在自己开发的匿名点赞应用“tbh”被收购后加入 Facebook。尽管哈扎德成功吸引了数百万用户登录平台使用匿名点赞功能，但 Facebook 后来还是关闭了 tbh。不过，作为 NPE 团队的一员，哈扎德在开发全新移动体验方面的专业技能得以施展开来。NPE 团队过去曾发布过 Collab 和 Bars 等音乐制作应用程序。