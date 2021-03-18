监管机构调查 Clubhouse：是否遵守隐私法规

3 月 18 日消息，法国数据保护监管机构国家计算与自由委员会 (CNIL)周三表示，在接到投诉后，该机构已对音频社交媒体应用 Clubhouse 展开调查。

CNIL 表示，该机构问询了 Clubhouse 开发商 Alpha Explore，询问其应用为遵守欧盟规则而采取了哪些措施。此次调查旨在确认欧盟的《通用数据保护条例》是否适用于管理 Clubhouse。如果适用，且 Clubhouse 存在违法行为，监管机构将可以对其采取惩罚性措施。

Clubhouse 用户发布即兴的、非正式的对话，推出还不到一年就已经成为非常受欢迎的社交平台，截至 1 月底约有 500 万用户。在法国，包括交通部长让 - 巴蒂斯特 · 杰巴里 (Jean-Baptiste Djebbari)在内的许多政界人士也利用它直接与公众交流。

但 CNIL 表示，目前尚不清楚 Clubhouse 如何使用会员的个人信息，以及这些数据的安全程度。Clubhouse 似乎 “在欧盟内没有法人实体”。

CNIL 还在调查一份在法国流传的请愿书，该请愿书呼吁对 Clubhouse 进行监管干预。截至周三，请愿书上的签名已有超过 1.3 万个。请愿书中写道：“我们呼吁立即对 Clubhouse 违反隐私法的行为进行全面调查。如果 Clubhouse 的经营存在非法行为，将对其处以最高处罚。”

在此次调查之前，德国数据保护监管机构——汉堡数据监管机构上月表达了类似担忧，要求 Clubhouse 应用程序开发商提供有关他们如何保护欧洲用户及其联系人隐私的信息。