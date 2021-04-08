《王者荣耀》S23 赛季正式开启：艾琳重塑上线可免费领取，还有全新表情系统

IT之家 4 月 8 日消息 今日，《王者荣耀》S23 赛季正式开启。除常规活动与荣耀战令更新外，新赛季艾琳重塑归来，还上线了全新表情系统。

艾琳重塑归来

玩家可通过参与 5V5 匹配、排位、娱乐模式和 5V5 人机模式免费领取重塑上线的英雄艾琳，活动时间为 4 月 8 日更新后 - 4 月 18 日 23:59。

此外，玩家还可以在 4 月 8 日更新后 - 4 月 18 日 23:59 通过金币宝箱“艾琳的圣光宝箱”抽取英雄艾琳。活动结束后，后续艾琳将通过钻石夺宝产出，可在王者水晶商店使用王者水晶进行兑换。

背景故事

艾琳是“神秘禁域”黄金森林的在逃精灵公主，是“荣光殿堂”日落圣殿的不速之客。

精灵族千百年封闭生活于黄金森林，以优雅舞蹈与信仰月桂圣树交流获得力量。精灵公主艾琳天性机灵活泼，对一切未知充满好奇心与探索欲，就连舞蹈都是不守规则随心而变。成年仪式前夕，艾琳决定打破族群禁令，逃去森林外的“危险古怪的人类世界”探险。

然而旅程却并没有想象中那样顺遂，人类对精灵同样存在“不详邪恶”的重重误解。越是未知，越是有趣，越是困难，越有斗志。屡败屡试中，艾琳发现人类并不像传说中那样凶恶，而她也终于找到了交流的方法 —— 在以舞蹈表达情绪时，意外地获得了第一份理解与友谊。

艾琳以舞蹈为“语言”，继续这段探险之旅，与红头发双马尾的法师小女孩成为密友，给圣殿严肃守序的骑士团带来了诸多意外麻烦……

表情系统上线

IT之家了解到，新版本中表情玩法全新上线，玩家在局内局外都可以使用，活动期间（4 月 8 日更新后 - 4 月 14 日 23:59）登录即可领取永久表情。