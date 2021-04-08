微软 Win10 Dev 预览版 21354 发布：Windows 附件、管理工具等从 “开始”删除

IT之家4月8日消息 微软今天在开发者频道发布了 Windows 10 内部预览版本 Build 21354 更新。

IT之家了解到，从现在开始 Windows 内部预览版分支名字已经从桌面右下角的桌面水印更改为 CO_RELEASE。

微软表示，当他们的工程师在内部周期进行开发工作时，微软可能会优先考虑在某些特定分支完成开发工作，并可能需要在各个分支之间转移内部开发/测试人员，微软对待这些版本的开发与对待来自 rs_prerrelease 分支的开发是一样的。

Build 21354中的新增功能

针对任务栏上的新闻和兴趣引入全新的个性化选项

现在，当您将鼠标悬停在任务栏上的天气上时，您将会在最上方看到一个新的“管理兴趣”按钮。此按钮可帮助您体验全新的全页个性化功能，您可以在其中选择您感兴趣的主题。新用户还可能在其中看到个性化教程卡。



使用“我的兴趣”页面顶部的搜索框搜索您要关注的主题或发布者。您还可以通过浏览十几个类别来发现兴趣，这些类别包括不同类型的新闻，娱乐和体育内容。选择要关注的主题后，您将在Feed中看到有关该主题的更多内容。

您可以通过选择左侧导航栏中的“关注的兴趣”来管理正在关注的主题。

您可以通过点击左侧导航栏中的“关注的发布者”来查看和管理您正在关注的发布者。您也可以在任何有故事的地方调整供稿。单击卡片右上角的“ X”以删除该文章并提供反馈：“对该故事不感兴趣”，“不喜欢该来源”或“反馈问题”。

值得一提的是，这些新的个性化功能现在似乎仅支持美国，英国，加拿大，印度和澳大利亚在内的多个市场，未来将继续在全球范围内推广。

显示设置的改进

禁用内容自适应亮度控制（CABC）： CABC有助于提高PC上的电池性能，但要以降低图像质量为代价。它会导致分散注意力的亮度变化，从而干扰图像质量至关重要的体验，例如对于寻求色彩准确性的创意专业人员。

如果你要求关闭CABC的功能，现在可以通过“设置”>“系统”>“显示”直接在“显示”设置中禁用。

值得注意的是：根据设备不同，您可能只会在下面的亮度滑块下看到一个（或两个）复选框。要了解您的设备是否支持CABC，可以查看您的GPU控制面板。

HDR认证：为了使人们对高品质的HDR显示器有所了解并教育客户，我们通过最新的Insider Preview版本将HDR认证带到“高级显示设置”下的“设置” >“系统”> “显示器”。在此设置页面下，将显示显示器的HDR认证。

微软将随着时间的推移逐步推出此功能，并从某些Dolby Vision和VESA DisplayHDR型号开始适配。

新相机设置页面

新“相机设置”页面如下，可以帮助用户添加/删除相机并配置每个相机的默认图像设置。

通过此页面，您可以通过“设置”应用程序管理所有摄像头，无论它们是直连到设备还是局域网上的ONVIF IP摄像头。可以在“设置” >“设备” >“相机”中找到此新的“设置”页面。

每台摄像机都有一个“配置”按钮，可让您更改默认的亮度和对比度-摆脱烦人的背光，该背光总是在视频通话中遮住脸部。根据相机支持的功能，您可以配置亮度和对比度，启用Video HDR或Eye Contact或校正相机旋转。

画图应用程序更新

现在用户可以通过Microsoft Store更新MSPaint：

现在，所有用户都可以在系统更新之外通过Microsoft Store更新MSPaint。它提供了一个新图标，并已从Windows附件文件夹中提升到“开始”菜单中的位置。

现在可以通过Microsoft Store更新截图工具：

同样可以通过 Microsoft Store 来更新Snipping Tool。它与Snip＆Sketch打包在一起，因此需要对两者同时进行更新。它还已从Windows附件文件夹中提升到“开始”菜单中的位置。

注意：由于我们将Snip＆Sketch和Snipping Tool结合在一起，以前未安装Snip＆Sketch的内部人员将在更新到此版本后看到Snipping Tool被删除，因此必须去商店安装Snip＆Sketch才能获得。回来了。

在Windows工具下组织所有管理和系统工具：

在Build 21343中，微软将“开始”中的Windows管理工具文件夹的名称更改为Windows Tools，以更好地组织Windows 10中的所有管理和系统工具。

简单来说，Windows附件、Windows管理工具、Windows PowerShell和Windows系统文件夹现在已从“开始”中删除，并且现在可以通过新的 Windows 工具入口找到这些文件夹中的应用，新的工具整合入口点可提供文件资源管理器中完整的程序列表。

此外，所有这些应用程序仍可通过搜索找到，也可以通过任何方法打开，也可以固定到“开始”或任务栏，并且文件夹路径中的任何自定义快捷方式都将保持不变。此外，作为更新的一部分，文件资源管理器已移至“开始”菜单中。

以下为官方修复性内容（机翻）：

变更与改进

[新闻和兴趣]如前所述，我们启用了在“新闻和兴趣”任务栏选项中取消选择“悬停时打开”的功能。这是基于您的反馈。

使用Windows子系统（用于Linux）从Windows访问Linux文件的默认路径已从“ \\ wsl \\”更改为“ \\ wsl.localhost \\”，以提高性能和可靠性。您仍然可以使用`\\ wsl $ \\`访问Linux文件。

如果您从未调整过此功能，则在“设置”>“更新和安全性”>“更改活动时间”下，将找到“根据活动自动调整此设备的活动时间”的切换开关。我们正在开始对Insiders进行更改，默认情况下会启用此设置。启用此设置后，当您通常不更准确地使用设备时，Windows Update将能够安排自动重新启动。

从Microsoft Edge的最新版本开始，所有固定的站点（无论固定它们时使用的版本）现在都应使用此处描述的任务栏行为，而无需首先取消固定和重新固定该站点。

现在，在ARM64设备上，您可以切换x64应用程序的兼容性设置。

在设置>个性化>设备使用情况下，您可以选择计划使用设备的所有方式来获取有关提示，工具和服务的自定义建议。

修正

[游戏]我们修复了某些游戏可能崩溃，在其他设备上玩游戏时不同步保存数据或在安装新游戏时不保存的问题。

[文件资源管理器]我们修复了一个问题，如果您安装了Build 21343，则所有固定到文件资源管理器中快速访问的文件夹都将消失。请注意，此修复程序可以防止问题继续发生，如果重新安装，则不会恢复未固定的文件夹。您以前安装了受影响的版本。

[文件资源管理器]我们修复了一个问题，该问题导致某些内部人员在安装上一个版本后，会丢失快速访问的整个文件夹部分。

我们修复了影响前一趟航班搜索可靠性的问题。

[新闻和兴趣]修复了新闻和兴趣可能会遮挡任务栏上的其他内容（尤其是在较小的屏幕上）的问题。

我们修复了“开始”的“电源”按钮菜单中各项的工具提示文本无法正确显示的问题。

如果您输入WinPE并尝试使用WIN + CTRL + Enter启用讲述人，我们修复了导致崩溃的问题。

我们修复了导致一些内部人员在上一次飞行中重启或关闭时遇到错误检查的错误SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED的问题。

我们修复了启动WSL时可能导致错误检查的问题。

我们修复了一个问题，该问题可能导致Windows Update设置页面显示进度点，但从不加载。

我们修复了在“设置”中导航至“电源和睡眠”会导致“设置”崩溃的问题。

我们修复了在“设置”>“个性化”>“锁定”屏幕下出现不执行任何操作的随机切换的问题。

我们修复了一个错误，该错误导致某些内部人员最近在尝试向未创建密码的本地帐户添加密码时看到错误。

我们解决了一个问题，如果您通过“搜索”打开拼音输入法设置，“设置”页面将出乎意料地空白。

我们修复了一个问题，该问题可能导致将应用程序贴紧到屏幕侧面后桌面背景变黑。

我们修复了截图工具中的某些文本无法正确显示的问题。

我们修复了导致“手写输入面板”不适用于ARM64 PC上的笔输入的问题。

我们修复了影响剪贴板历史记录可靠性的问题。

我们修复了导致使用韩文IME键入某些应用程序中的字符重复的问题。

我们修复了一个问题，该问题导致在PowerPoint中复制和粘贴文本框后使用IME键入内容时无法插入合成字符串。

我们修复了在使用IME键入文件时在文件资源管理器中重命名文件时导致键事件丢失的问题。

我们修复了以下问题：在某些具有针对IME候选者的UI的某些应用中使用日语或中文IME进行键入时，IME候选者未显示在该应用的UI中。

我们在Build 21327中提到的修复程序旨在解决以下问题：触摸键盘上的切换键具有错误的背景色，现在正在向Dev Channel中的所有Insiders推出。

我们修复了导致上一个航班的登录时间增加的问题。

我们解决了一个问题，导致一些内部人士发现在之前的排期中启动时间更长。

我们修复了导致登录屏幕上的网络按钮不起作用并可能崩溃的问题。

我们修复了导致某些登录在黑屏上挂起的问题。如果您仍然遇到类似的问题，请在“反馈中心”中提交新的反馈。

我们修复了一个问题，该问题可能导致在最近的Dev Channel版本中使用基于Chromium的浏览器观看视频时冻结。

已知的问题

尝试安装新版本时，我们正在研究有关挂起了较长时间的更新过程的报告。

[新闻和兴趣]按ESC键可取消弹出菜单中打开的上下文菜单，而是取消整个弹出菜单。

[新闻和兴趣]有时新闻和兴趣弹出无法用笔解散。

[ARM64]在Surface Pro X上安装了Qualcomm Adreno图形驱动程序预览版的内部人员可能会遇到显示屏亮度降低的问题。使用https://aka.ms/x64previewdriverprox的预览图形驱动程序的更新版本已解决此问题。如果遇到此问题，请参阅反馈收集以获取更多信息。

我们正在调查一个问题，其中搜索元素（包括文件资源管理器中的搜索框）不再以深色主题正确显示。

我们正在努力解决先前航班中引入的问题，该问题会影响WSUS用户，其中“从Microsoft Update在线检查更新”选项为灰色。如果您受到影响，则可以从提升的命令提示符处运行以下命令来设置reg密钥，以便扫描将检查Microsoft服务器：

reg添加“ HKLM \ Software \ Microsoft \ WindowsUpdate \ UX \ Settings” / f / v ScanMicrosoftOnly / t REG_DWORD / d 0x01

然后在Windows Update设置中单击常规的“检查更新”按钮。请注意，如果需要重复进行扫描，则每次都需要重新添加reg键，因为扫描会读取和擦除该键。