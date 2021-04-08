吉利汽车：3 月销量破 10 万辆，领克 16390 辆，新能源及电气化产品 5657 辆

IT之家 4 月 8 日消息 昨日，吉利汽车控股有限公司公布了 2021 年 3 月销量数据：3 月销量 100,029 辆，同比增长约 37%，环比增长约 30%。2021 年第一季度总销量为 333,576 辆，同比增长 62%。

其中，领克汽车 3 月销量为 16,390 辆，同比增长约 122%、环比增长约 39%。

在新能源领域，几何 A、几何 C、帝豪 EV、帝豪 GSe 等新能源及电气化产品，3 月总销量为 5,657 辆。海外出口方面，3 月出口量为 10,064 辆，同比增长约 219%。

3 月，吉利汽车旗下轿车销量为 40,001 辆，SUV 销量为 58,112 辆。其中，星瑞 3 月销量 14,356 辆，环比增长约 97%。

IT之家了解到，全新 SUV 帝豪 S 已开启预售，将于 4 月 26 日正式上市。吉利 ICON 日前曝光了 2021 春季限定版车型，两款新车将于 4 月正式上市。远景 X3 PRO 也将于 4 月正式发布。

3 月 18 日，领克 02 Hatchback 亮相，将于上海车展正式亮相，6 月正式上市。今年，领克品牌还将推出基于 SPA 架构打造的首款中大型 SUV。

3 月 23 日，全新智能纯电品牌 —— 极氪智能科技有限公司宣布成立。极氪科技首款量产车型“极氪 001”基于 SEA 浩瀚智能架构打造，将于 4 月 15 日正式发布并开启预定。

▲极氪 001