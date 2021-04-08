国美黄光裕出狱后首次公开亮相，他都说了什么

4 月 7 日，国美零售召开全球投资人电话会议。值得注意的是，国美零售创始人黄光裕出席会议，这也是他回归国美后的首次公开亮相。会议披露了 2020 年整体业绩以及 2021 年围绕“家・生活”战略以及“18 个月”目标，国美的整体规划布局情况。

释放出这些关键信息

在电话会议上，黄光裕回应了国近期的发展近况、未来愿景、与友商的竞争关系等多方面的提问，主要包括以下内容：

将对代运营商进行供应链能力输出，如联合创建公司来拓展途径。销售方面，也会通过定制模式来做。国美专业团队已经初具规模，未来将以不同的形式吸收专业人才加盟，包括放开股权合作，增强供应链能力。

未来存在两大机遇：一是电器领域增长空间大，国美销售虽然此前出现下滑，但存在优势。二是全品类市场广阔，国美零售从电器拓展至全品类，并线上对线下赋能，是从 0 开始的提升，市场总量巨大。

新的经营模式已经验证可行：经营模式重新构建后，将会快速扩大经营规模，这条路，很多同行都走过，国美虽然丢失了时间和机会，但也学习到很多经验。国美零售从全供应链、零售商用户的角度，进行全面的整合和优化，尤其是费用方面，国美有很多的准备。经过这几个月研究整合，已验证新的模式的可行性，成功的概率和速度将优于同行。

不排除与京东、拼多多合作：国美不排除与任何一方合作的可能性，并一直对合作持开放的心态。在正确的经营战略下，谁也灭不了谁，国美是非常有信心的。

用娱乐化的方式突围：拼多多、京东等平台具有规模优势，但目前也有自己的短板和瓶颈。区别于传统电商，未来国美希望采用娱乐化的方式突围。国美采用的是娱乐化营销，不是带货，是在娱乐中分享，不是简单为了便宜，有利于把国美 App 存在手机上，在买货时候玩，在玩的时候买货。需要体验的时候，去线下门店进行体验。

会改善负债率：国美负债率近几年确实增加，但未来不会太多，通过盈利能力提升，这也会改善负债率，有些融资也是可以做的。

如何达成 18 个月的目标业绩？

就在这次全球投资人电话会议不久之前，国美零售刚刚发布了 2020 年全年业绩报告。报告显示，国美零售 2020 年销售收入约为 441.19 亿元，较去年同期下滑 25.83%；归属母公司亏损为 69.94 亿元，去年同期为 25.90 亿元。

此外，截至 2020 年年末，国美零售持有现金及现金等价物共计约人民币 96 亿元，较上年的 82 亿元增长超 17.2%。2020 全年偿还债务总额超 38 亿元人民币。

值得注意的是，今年 2 月份，黄光裕提出“力争在未来 18 个月时间内恢复原有市场地位”的目标，激起行业震荡。

在本次电话会议上，针对“如何达成 18 个月的目标业绩”，国美零售 CFO 方巍提到了多个关键数据 ——

供应链方面，国美现阶段将主力打造家电、食品酒水、服饰鞋包、家居家装、日用百货、母婴玩具、美妆个护六大类目商品采购平台，力争 18 个月，SKU 数量突破 50 万（家电类从 3W 拓展到 10W，非家电从 7W 拓展到 40W）。供应链平台通过实现供应链全渠道输出，18 个月将形成 2000 亿规模，目标 3000 亿，未来五年形成万亿规模的供应链体系。

线下门店方面，国美力争在未来 18 个月将国美电器的门店以自营及加盟形式，通过网格化进行规划，实现数量扩张至 6000 家，线下向线上导流，实现月活 1 亿以上。

“自 2021 年开年以来，从经营情况来看，无论电器销售还是整个线上线下多平台、多品类的 GMV 和日活增长，都是比较可喜的，我们相信这种可喜的态势是可持续的。”方巍说。