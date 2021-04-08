受芯片短缺影响，现代暂停 IONIQ 5 等电动车生产

4 月 8 日消息，据国外媒体报道，由于芯片短缺，韩国汽车业也遭受沉重打击。当地时间 7 日，现代汽车旗下生产电动汽车 Kona 和 IONIQ5 车型的韩国蔚山第一工厂进入为期 1 周的停产。

消息称，Kona 车型的前车摄像头系统缺少半导体部件，另外现代摩比斯负责为 IONIQ 5 提供牵引电机的生产线也出现了问题。

由于生产暂停，该公司预计科 Kona 有 6000 辆，IONIQ 5 将有 6500 辆生产损失。考虑到 IONIQ 5 上个月在欧洲的 3000 份预订单和 2 月 25 日在国内发售的第一天近 24000 份预订单，暂停将影响 IONIQ 5 的总体销售。

2 月 23 日，现代汽车正式发布 IONIQ 5，这是首款基于现代汽车集团专用电动全球模块化平台 (E-GMP)的车型。原本计划上个月在欧洲推出 IONIQ 5，但因零部件问题推迟了发售。

此前现代汽车还宣布，出于同样的原因，考虑暂停其首尔以南 100 公里处的牙山工厂，该工厂负责生产 Grandeur 大型轿车和 Sonata 中型轿车。现代在韩国国内有七家工厂，其中五家在蔚山，一家在牙山，一家在全州；海外有十家工厂，其中四家在中国，在美国、捷克共和国、土耳其、俄罗斯、印度和巴西各有一家。这些工厂的年总产能达 550 万辆。