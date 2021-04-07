3999 元起，哈啰出行推出两轮电动车产品，搭载自研车机系统：A80 精灵、A86 图灵、B80 魔灵

4 月 7 日下午消息，哈啰出行旗下哈啰电动车今日发布了适用于两轮电动车产品的 VVSMART 超连网车机系统，同时推出了首批搭载这一系统的新款两轮电动车产品包括 A80（精灵）、A86（图灵）和 B80（魔灵）三大车型，其中哈啰 A80（精灵） VVSMART 青春版售价 3999 元起。

“二轮电动车的智能绝不是硬件的简单堆砌，它的内核应该是基于一个强大的软件操作系统来连接用户的出行生态，扩展服务场景，从而为用户创造更多价值，打造全新的出行体验”，哈啰电动车事业部总经理迟星德表示。

自研车机系统 VVSMART 推出五大解决方案

公开数据显示，国内日均两轮出行次数超过 10 亿，电动自行车和摩托车保有量达到 4 亿，且每年还有 4600 万增量，二轮电动车是 80% 国民首选的交通工具，这也是哈啰挺进两轮电动车市场最直接的原因。

但传统二轮电动车行业仍然缺失一款底层的 OS，各品牌产品仍停留在 “单机、功能机”阶段，行业整体智能化渗透率尚不足 5%。相对于电动汽车，二轮电动车由于频次更高更贴近短途出行刚需，在手机操控、硬件管理、生态和服务连接等方面往往有着更强烈的消费者需求。

哈啰电动车方面在发布会上表示，从用户本源需求和出行场景出发，为了让产品对用户体验更友好，车辆联网是必须的，所以创造两轮行业首个车机系统，一方面用来驱动硬件智能，另外一方面用于连接更多出行生态。

据介绍，哈啰 VVSMART 超连网车机系统包括五大出行解决方案，分别为 Hi- OS、Hi-Power、Hi-Safety、Hi-Service、Hi-Life，用于改善消费者在人车互动、车辆能源、车辆安全、售后服务、出行生活五大领域所遇到的痛点，通过 VVSAMRT 超连网车机系统，哈啰实现了手机和电动两轮车的连接。

“哈啰要做的，是推动智慧出行，创造更深层次的人机交互，让用户不仅更懂车，也让车更懂用户”，如哈啰电动车产品经理马天驰所说：“哈啰始终相信，未来出行的是充满乐趣的。我们致力于打造的，不是一个简单的骑行工具，而是移动的内容和服务平台。”

在人车互动层面，哈啰电动车不仅可以实现手机和车辆感应即启动，显示时速、电量、里程等运行状态，还支持地图导航、播放音乐、语音交互等功能；在续航层面，哈啰新车搭载了宁德时代 G58 大圆柱电芯超级电池 , 辅以超快换电和超劲动能回收等特色，让电动车告别续航焦虑；安全层面，可以通过手机 App 或短信同步电池、车辆跟踪等提前预警；服务层面，哈啰电动车打破了传统经销模式中售后服务的困境，开创了全国、全网、全天候售后体系。

三款智能新品上市 试水电动车新零售

首批搭载 VVSMART 超连网车机系统的新品包括 A80（精灵）、A86（图灵）和 B80（魔灵）三大车型，其中哈啰 A80（精灵） VVSMART 青春版售价 3999 元起。

针对传统两轮电动车行业，哈啰电动车事业部总经理迟星德认为，电商和新零售是必然趋势，但两轮电动车行业线上化占比极低，围绕电动车产品品类，打造线下体验售后和线上下单一体化的零售模式是行业期待；因此，本次新品首发哈啰电动车将采用新零售模式，包括哈啰出行 App 的线上下单线下提车等；同时所有门店统一定价，不再 “因人而宜”“因店而异”。

根据哈啰电动车前期招商信息显示，哈啰电动车还将聚焦传统门店互联网化，一方面面向线下门店进行流量赋能，另外一方面在门店数字管理和商务系统发力。

另据哈啰电动车方面透露，哈啰 VVSMART 系统将不仅应用在哈啰自家的产品上，也将向行业其他品牌开放，让更多的用户享受互联网技术服务的红利，助推两轮电动车智能元年到来。