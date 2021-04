IT之家 4 月 8 日消息 据证券时报,针对汽车芯片供应问题,比亚迪举行业绩说明会时表示,公司一方面,根据 2021 年出货预期来提前做风险备料,锁定产能;另一方面,积极与上游供应商保持频繁沟通,对汽车半导体这个增长极为迅速的市场的重要性达成共识,进而提升产能优先级。

此外,比亚迪董事长王传福昨日在重庆表示,由于提前布局芯片自研,目前全球汽车行业经历的缺芯停产问题,比亚迪没有受到丝毫影响。

据悉,2020 年我国汽车产销量分别为 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆,同比下降 2.0% 和 1.9%。其中,国内新能源汽车产销量实现逆势增长,均创历史新高,全年产销分别为 136.6 万辆和 136.7 万辆,同比增长 7.5% 和 10.9%。

IT之家了解到,比亚迪昨日在重庆同时发布了 4 款车,分别是 2021 款唐 EV、秦 PLUS EV、宋 PLUS EV 和 2021 款 e2。2021 款唐 EV 的售价 27.95 万元起,秦 PLUS EV 为 12.98 万元起,而宋 PLUS EV 为 16.98 万元起,2021 款 e2 的售价则为 9.98 万元起。