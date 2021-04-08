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FTC 敦促法官拒绝 Facebook 驳回垄断诉讼的请求

2021/4/8 13:57:19 来源：新浪科技 作者：- 责编：懒猫
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北京时间 4 月 8 日消息，据报道，美国联邦贸易委员会（FTC）最近敦促审理该机构针对 Facebook 提起的反垄断诉讼的法官，拒绝该社交媒体公司提出的驳回该诉讼案的请求

去年，该机构对 Facebook 提起诉讼，声称该公司对美国的个人社交网络拥有垄断权力，并通过“收购竞争性公司和阻止或阻碍竞争对手发展”等方式维持其垄断权力。

FTC 的最新请求，是这起关乎 Facebook 未来的法律诉讼的最新进展。Facebook 试图保留 Instagram 和 WhatsApp，并阻止政府拆分这两个业务。

上个月，Facebook 声称，FTC 想要解除多年前已经获得监管许可的收购的做法，是对过去历史的“推倒重来”。作为回应，FTC 于本周三向华盛顿联邦法院提交了最新文件，敦促法官拒绝 Facebook 的提出驳回诉讼的请求。

FTC 认为，Facebook 试图在“诉讼还没有开始之前”就结束这场战斗。根据文件内容，FTC 还表示，该公司“反复强调的陈述”，即 FTC 本可以在多年前拒绝 Instagram 和 WhatsApp 的收购案，与本案无相关性。

FTC 在文件中写道：“国会已经明确规定，FTC 不必在一开始就对收购提出质疑。恰恰相反，FTC 可以根据任何法律规定，随时对收购提出质疑。”

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关键词：Facebook

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