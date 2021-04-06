Facebook 卷入 Epic 起诉苹果垄断案：被苹果要求提供部分文件

北京时间 4 月 6 日上午消息，据报道，距离 Epic Games 对苹果（Apple）的反垄断诉讼开庭还不到一个月的时间，这家 iPhone 制造商又与 Facebook 就访问文件一事发生了冲突。

去年夏天，游戏《堡垒之夜》开发商 Epic Games 起诉苹果公司对 App Store 的铁腕控制。Epic 公司援引了 Facebook 游戏副总裁维维克 · 夏尔马（Vivek Sharma）的说法，后者曾批评 Facebook 对游戏开发商的限制是在制造 “整个游戏行业的共同痛苦”。

Epic 上个月才透露，该公司计划传唤夏尔马在即将到来的审判中作证。现在苹果公司正在重新展开对 Facebook 迄今为止拒绝提供的文件的争夺。该公司称，对于这起备受关注的案件而言，获取文件是辩护所必需的。

早在去年 12 月，苹果要求 Facebook（并非本案当事方）有关其应用的发行方式、受苹果 App Store 审批流程影响的形式以及与其他开发商就可能对苹果提起诉讼的沟通信息等文件。

Facebook 方面则表示，该公司已经交出了数百份文件。除此之外，苹果从一开始就知道夏尔马是 Epic 案件的关键证人，但苹果争取更多信息的最后期限已经过去。

为期三周的审判将于 5 月 3 日在加州奥克兰开始，此案将对世界各地针对大型互联网公司的反垄断指控产生重大影响。案件还将允许一些科技行业的大人物出庭作证，包括苹果首席执行官蒂姆 · 库克。除了 Facebook，微软（Microsoft）、英伟达（Nvidia）和 Match Group 的高管也将出席作证。