霍尼韦尔推出智能口罩：配备风扇、降噪耳机，售价 299 美元

IT之家 4 月 8 日消息 新冠疫情让很多人不得不戴上口罩，如果必须戴口罩，不妨让它酷一点。美国霍尼韦尔公司与黑眼豆豆主唱 Will.i.am 合作推出了一款智能口罩 Xupermask，看起来就很酷。

Xupermask 带有 LED 灯、麦克风和降噪蓝牙耳机，后者不使用时可以通过磁力吸附在口罩上。口罩还有两个 3 速风扇，用于通风，还有霍尼韦尔高效微粒捕集过滤系统，可更换的 HEPA 滤网可以每 30 天更换一次。

Xupermask 的首席创意官为 Jose Fernandez，他曾为好莱坞设计过一些最具代表性的超级英雄，比如蝙蝠侠和蜘蛛侠，为猎鹰 9 号火箭的工作人员设计过宇航服。

Xupermask 提供硅胶面封、松紧带和两种尺寸选择，意味着 Xupermask 可能适合各种头型。用户需要为口罩充电，续航 7 小时，可以在佩戴的同时为它充电。

美国疾病控制和预防中心表示，即使接种了新冠疫苗，在公共场合还是需要戴上口罩。而市场上也不乏准备上市的高科技口罩，游戏公司 Razer 此前推出了 Project Hazel，这是一款带有 LED 灯和音频处理算法的透明面罩，可以让你的声音变得清晰。LG 也有一款内置空气净化器的电池供电口罩。

IT之家了解到，Xupermask 将于 4 月 8 日在 xupermask.com 上发售，售价 299 美元（约 1957 元）。